Il distillato di ginepro

di Tommaso Sussarello





Se c'è un luogo che amo sin da ragazzo quello è il territorio trentino e i suoi monti coperti da boschi. Pietanze robuste, cacciagione, polenta, legumi, ortaggi, formaggi d'alpeggio, vini ed ottimi distillati sono parte della proposta enogastronomica.

ph://©epochtimes/golftrentino









Viaggiando incontriamo bellissimi paesaggi. Straordinario ambiente, la Val Rendena è una valle racchiusa fra l'Adamello a ovest e il Gruppo del Brenta a est. Inizia a sud presso l'abitato di Verdesina e si conclude a nord presso l'abitato di Carisolo dove si dirama verso ovest con il nome di Val Genova e verso est nella Val di Campiglio con le sue laterali: Val Brenta, Vallesinella, Val Agola e Val Nambrone, fino alla famosa località turistica di Madonna di Campiglio. Ancora oltre prima della discesa verso Folgarida incontriamo Campo Carlo Magno. Essa è percorsa dal fiume Sarca (Sarca di Val Genova, Sarca di Nambrone e Sarca di Campiglio).In questo magnifico ambiente montano nasce il "Ginepro" (nella provincia di Bolzano è chiamato Kranewitter), una vera e propria acquavite di ginepro ottenuta attraverso distillazione del fermentato di bacche di ginepro selvatico, raccolte ad altitudine di circa 2.500 metri dove il ginepro si presenta con una sottospecie nana, "strisciante", adattata al clima estremo di quella altitudine. La caratteristica produzione avviene a bagnomaria direttamente da tale fermentato e non da una ridistillazione di alcol aromatizzato dalla infusione di bacche del tradizionale gin.Il distillato viene affinato in contenitori di vetro per almeno un anno. La produzione è caratteristica della Valle Rendena. La provincia di Trento lo ha fatto riconoscere dal ministero come uno dei prodotti tradizionali.