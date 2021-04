“Minari” in uscita nei cinema il 26 aprile

di Luca Corrias





Sarà “Minari” di Lee Isaac Chung il primo film ad uscire nelle sale il prossimo 26 aprile, alla riapertura dei cinema. Il Comitato Tecnico Scientifico ha acconsentito oggi a rendere effettive le misure che prevedono la riapertura delle sale nelle regioni gialle a partire da lunedì prossimo, limitando la capienza e mantenendo il rispetto delle regole di prevenzione del Coronavirus. Nel corso dei prossimi giorni arriveranno altri dettagli, ma ci sono già dei cinema che hanno annunciato di riaprire i battenti. In queste sale, “Minari” sarà in programmazione fin dal primo giorno. Inoltre sarà disponibile su Sky Cinema in prima visione alle 21.15 mercoledì 5 maggio.Con ben sei candidature ai Premi Oscar 2021 (Miglior film, regia, sceneggiatura originale, colonna sonora, attore protagonista, attrice non protagonista) “Minari” ha già raggiunto dei traguardi importanti, come il Golden Globe per il miglior film in lingua straniera, il Premio del pubblico e il Gran Premio della giuria al Sundance 2020. Un successo di critica e pubblico inaspettato che ha sorpreso il regista, finora poco conosciuto, Lee Isaac Chung. Nato nel 1978 a Denver da genitori sudcoreani immigrati negli USA, Chung è anche l’autore della sceneggiatura, mentre la produzione è di Brad Pitt. La storia (parzialmente autobiografica) parla di un immigrato coreano negli USA, che con la propria famiglia cerca di realizzare il sogno di una vita: creare una fattoria. L’attore protagonista è Steven Yeun, noto per il ruolo di Gleen Rhee nella serie televisiva The Walking Dead. Gli interpreti dei membri della famiglia sono: Han Ye-ri (moglie), Alan Kim (figlio), Noel Kate Cho (sorella).