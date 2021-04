Coldiretti Giovani Sardegna. Con il portale del socio l'agricoltura a portata di click

In chiusura Frediano Mura ha ricordato che sono aperte fino al 15 maggio le iscrizioni per la nuova edizione di Oscar green, il premio per le aziende agricole condotte da under 41.

















Semplificazione e smaterializzazione dei servizi. E’ quanto offre “Il portale del socio” (www.socio.coldiretti.it) progettato da Coldiretti e messo gratuitamente a disposizione dei propri soci. Una piattaforma che rivoluziona il lavoro nelle aziende agricole, elimina le carte e facilita la vita d'impresa, in modo semplice e accessibile a tutti.E’ stato l’argomento del secondo appuntamento dell’Aratro, la rubrica online dei Giovani Coldiretti della Sardegna, che questa mattina ha presentato ad una sessantina di giovani agricoltori di tutta la Sardegna “Il Portale del socio”.A presentarlo Giovanni Sechi, responsabile del CAA di Coldiretti Sardegna, insieme al delegato dei Giovani Coldiretti Sardegna Fradiano Mura: “il Portale del Socio mette a disposizione degli agricoltori uno strumento digitale innovativo che anticipa i nuovi orientamenti in materia di gestione aziendale con il vantaggio di essere perfettamente integrato con il sistema Coldiretti”.Con il Portale del Socio si ha il Quaderno di Campagna digitale che permette di registrare i trattamenti direttamente in campo da smartphone e tablet oppure da pc. Grazie alla perfetta integrazione con il fascicolo aziendale il programma diventa un prezioso strumento di lavoro consentendo di gestire il piano colturale, il magazzino degli agrofarmaci, i trattamenti, i diserbi, le fertilizzazioni (con controlli automatici e completi in tempo reale rispetto alle etichette e ai disciplinari) e tutte le lavorazioni, l’irrigazione, le macchine e molto altro. Ma il Quaderno di Campagna digitale rende più semplice anche la domanda Pac e riduce il rischio di sanzioni e tagli ai premi comunitari. Inoltre mette a disposizione strumenti in grado di gestire la produzione bio, i piani di fertilizzazione, la cartografia, le etichette e tutto ciò che è legato, in generale, alla produzione e alla normativa vigente. Sul Portale anche la fatturazione digitale che permette la gestione digitalizzata delle fatture e dell’intero ciclo attivo della contabilità d’impresa grazie a un programma avanzato che consente di monitorare prodotti, listini, clienti e fornitori, direttamente da pc, tablet o smartphone. L’agenda on line gratuita e personalizzabile avvisa delle scadenze d'impresa mentre nella sezione Notizie il socio trova in anteprima news e approfondimenti su normative e mercati. Il sito contiene anche informazioni sui bandi del Piano di sviluppo rurale (Psr), il meteo e le convenzioni riservate ai soci. Non solo le aziende agricole potranno verificare anche l’andamento delle domande comunitarie e conoscere se sono in istruttoria o se è stato pagato l’anticipo o liquidate.“Un incontro utile e apprezzato dai soci come lo era stato quello della scorsa settimana sull’accesso al credito seguito da oltre 150 agricoltori – afferma Frediano Mura -. Vista l’impossibilità di promuovere assemblee e altri incontri a causa del Covid, come movimento Giovanile abbiamo trasferito online le nostre iniziative e la formula di affrontare tematiche segnalateci dai soci stessi si sta rivelando un metodo pratico e apprezzato”.