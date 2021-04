Reddito di cittadinanza, 18 persone denunciate dai Carabinieri di Bonorva per indebita percezione

I Carabinieri della Compagnia di Bonorva hanno effettuato una serie di controlli e verifiche nell'ambito nell'ambito dell'indebita percezione del reddito di cittadinanza. Le indagini hanno permesso di individuare 18 persone persone che mediante false comunicazioni agli Enti competenti hanno truffato allo stato quasi 180 mila euro. Ognuno infatti dichiarava residenze in seconde case ormai in stato di abbandono e in alcuni casi pur essendo domiciliati in altre regioni italiane. In altri casi si è potuto constatare la presenza di diversi soggetti che effettuavano lavori a nero pur ricevendo il regolare accredito mensile da parte dell'Inps. Gli emolumenti mensili pro capite erano anche consistenti registrando infatti un minimo di 500 euro fino ad un massimo anche di 1000 euro. Alcuni sono riusciti a percepire illegalmente anche fino a 18.000 mila euro pur effettuando altri lavori o semplicemente rappresentando false certificazioni patrimoniali.