"Art Lab Services", l'Accademia Sironi apre alle imprese artigiane del settore agroalimentare

Il supporto alle aziende prevede un'attività di check up di tutte le aree aziendali, la definizione di prospettive strategiche e l'accompagnamento durante il percorso di sviluppo. I servizi previsti saranno relativi all’innovazione della strategia, del mercato (marketing operativo, promozione, comunicazione), del prodotto (design, progettazione, prototipazione, packaging), dei processi produttivi, della qualità e della gestione sostenibile (nuovi materiali, fonti di approvvigionamento). Maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione e modulistica su www.accademiasironi.it













Il progetto "Art Lab Services" (ALServ) nasce e si sviluppa con l'idea di sostenere e diffondere l’artigianato artistico isolano. Un progetto comunitario, affascinante e volto al futuro. Ed anche la filiera agroalimentare tipica può rappresentare sotto il profilo artistico un ambito da preservare e incentivare. Così è stato ampliato anche al settore agroalimentare tipico l'avviso rivolto a giovani imprese artigiane (con una età aziendale tra 2 e 5 anni) interessate a fruire di consulenze e servizi finalizzati alla crescita ed al consolidamento sul mercato.L'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" di Sassari, ha tracciato questo nuovo percorso avvalendosi della collaborazione di consulenti e specialisti del settore, ed assisterà itinerari formativi di crescita organizzativa e tecnica dedicati alle prime dieci imprese artigiane che faranno domanda trovandosi in possesso dei requisiti.E sì, perché l'agroalimentare, nella sua accezione più ampia ed elevata, anche e soprattutto in Sardegna è artigianato artistico a tutti gli effetti. E questa passione, che nasce da profonde conoscenze e fonda le sue radici anche nel talento di chi la possiede, merita di essere valorizzata. Per rafforzare i percorsi attuali ma soprattutto per individuare quelli futuri. Aziendali e tecnologici. Essere fedeli alla tradizione non esclude la conoscenza delle possibilità che offre la crescita fortemente connessa all’innovazione."Art Lab Services" è un progetto finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020, il cui obiettivo è il supporto di giovani imprese artigiane attraverso l'acquisizione di servizi di consolidamento ed espansione del business.L'offerta di ALServ, il cui termine per le iscrizioni scadrà il prossimo 30 aprile, prevede dei servizi gratuiti di sviluppo connesse ad attività di assistenza che si svolgeranno presso i laboratori delle aziende, mentre alcune attività specialistiche potranno avere luogo presso il Centro Risorse Art Lab Accademia Sironi al MAS•EDU di Sassari.