Covid-19. A Sassari città calano i positivi: cinque in meno rispetto a ieri.

SASSARI 21 APRILE 2021

Sassari. Secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, a Sassari, oggi, 21 aprile, le persone positive al coronavirus sono 162, cinque in meno rispetto a ieri. I ricoverati sono 19 i ricoverati (come sempre già inclusi nel totale) e 239 le persone in quarantena.





Il dato conferma come i numeri della città siano, se non da bianca, sicuramente da zona gialla. Il problema per Sassari sembra sempre di più essere il fatto che la valutazione per l'assegnazione della colorazione venga fatta su base dei dati provinciali: una provincia dove Alghero con poco più di 42mila abitanti ha 238 positivi e Olbia, con circa 60mila ne ha ben 600. Facendo le proporzioni con Sassari che ha circa 127mila abitanti, Alghero (a pari popolazione) ne conterebbe 714 e Olbia oltre 1200.

Occorrerebbe quindi ragionare sulla individuazione di diverse colorazioni per ambiti specifici per non danneggiare quella parte della popolazione che invece riesce a contenere la pandemia.