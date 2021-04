Nominati i nuovi amministratori di BPER Banca

- Alessandra Ruzzu





Il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca S.p.A., riunitosi in data odierna a Modena ha proceduto alla nomina delle cariche sociali, designando ai sensi degli articoli 21 e 29 dello Statuto sociale:- Presidente: Flavia Mazzarella;- Amministratore delegato: Piero Luigi Montani.Il Consiglio ha altresì proceduto alla verifica circa la sussistenza del requisito di indipendenza, in capo agli Amministratori non esecutivi, sulla base della documentazione prodotta in sede di presentazione delle liste. Dall’esame condotto è emerso che i seguenti Amministratori sono indipendenti ai sensi dell’art.17, comma 4, dello Statuto sociale, in quanto in possesso di tutti i requisiti di indipendenza ivi indicati (i.e. art.148, comma 3, D. Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 (TUF); art.26 D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) e D.M. 169/2020; Codice di Corporate Governance):- Elena Beccalli;- Silvia Elisabetta Candini;- Maria Elena Cappello;- Cristiano Cincotti;- Gianfranco Farre;- Alessandro Robin Foti;- Flavia Mazzarella;- Gianni Franco Papa;- Marisa Pappalardo;- Monica Pilloni;