Post Sassari Vs Trento:“Volevamo vincere e abbiamo vinto”

Sassari. “Abbiamo fatto la partita che volevamo e ci eravamo prefissati e cioè continuare a fare uno step in più da un punto di vista difensivo. Oggi abbiamo fatto delle grandi cose, ci siamo tutti aiutati per quaranta minuti, i ragazzi sono stati attivi e pronti a darsi una mano, il risultato è stata la vittoria. Da delle buone difese si costruisce sempre anche un buon attacco, contro Trento non era facile perché la loro difesa è molto fisica ed aggressiva, è una squadra che tende sempre a non farti correre e invece oggi grazie alla difesa siamo riusciti a trovare soluzioni facili e ad avere maggior fiducia. Nel secondo tempo poi siamo stati bravi a limitare i nostri avversari nei rimbalzi offensivi, subendone solo tre. È chiaro che dobbiamo continuare a lavorare specialmente sulle palle perse, prendiamo quanto di buono c’è stato, il risultato e i due punti, volevamo vincere e abbiamo vinto”.