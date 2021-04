Il Convitto Nazionale Canopoleno accreditato per l'Erasmus+ 2021-2027

Un consorzio che attiverà la costruzione della rete di enti formativi a livello europeo, di percorsi di formazione sulla UE e di educazione alla cittadinanza europea destinati agli studenti e ai docenti.













I Licei del Convitto nazionale Canopoleno hanno ottenuto, in rete con altre scuole del territorio nazionale, l'accreditamento ERASMUS+ 2021-2027 da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus Indire-Italia.L’accreditamento Erasmus+ è una novità per il settore scuola che consente, una volta ottenuto, di accedere ad un percorso semplificato a finanziamenti per l’Azione Chiave 1 e consentire la mobilità internazionale degli alunni e del personale della scuola. Su 478 candidature, ne sono state approvate 287 di cui solo 30 consorzi.“Per i licei del Canopoleno sarà un’ulteriore occasione di formazione e crescita personale per i suoi studenti e tutto il personale docente e non- dice con soddisfazione il rettore, Stefano Manca- tutti avranno modo di partecipare a percorsi di qualità realizzati in diversi contesti internazionali nel rispetto dei criteri indicati da Erasmus Quality Standards ovvero, inclusione e diversità, sostenibilità ambientale, educazione digitale, partecipazione attiva nei network delle organizzazioni Erasmus”.Un team di docenti del Canopoleno curerà l'organizzazione e lo sviluppo di varie attività necessarie per realizzare un network di scuole italiane e straniere per realizzare percorsi formativi e opportunità di scambio per docenti (es. job shadowing) e studenti nei paesi UE; accrescere le competenze (linguistiche, informatiche, culturali e gestionali) del corpo docente e non docente che favoriranno l'internazionalizzazione; attivare percorsi di mobilità studentesca per periodi di studio, stage lavorativi o di volontariato (2-6 mesi) in paesi europei; potenziare le azioni di orientamento post-diploma, indagando le opportunità formative offerte a livello europeo presso università o enti formativi.Al consorzio cui ha aderito il Canopoleno, e coordinato dal Liceo Avogadro (Biella) che avrà il ruolo di scuola capofila, collaboreranno l’Istituto Statale Superiore “Giovanni da Castiglione” (Castiglione Fiorentino AR), il Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” (Palermo), il Polo Liceale L. Illuminati (Atri TE) e l’Europe Direct di Torino.