Covid-19. Sassari registra in totale 169 casi: ieri erano 162

SASSARI 22 APRILE 2021





Numeri non gravi che rendono sempre più evidente come sia necessario ragionare sulla individuazione di diverse colorazioni per ambiti territoriali specifici per non danneggiare, come nel caso di Sassari, quella parte della popolazione che riesce a contenere la pandemia.Infatti la provincia registra numeri ben più gravi e il rischio è di rimanere "zona rossa"





Secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, a Sassari, oggi, 22 aprile, le persone positive al coronavirus sono 169, 7 in più di quante ne sono state registrate nella giornata di ieri (162), 31 in più di una settimana fa: il chè porta a un aumento giornaliero di più 4,4 casi. Ventuno sono i ricoverati (come sempre già inclusi nel totale) e 242 le persone in quarantena (3 in più di ieri).