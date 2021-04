Bruno Contu lascia l’incarico di direttore sanitario dell'AOU Sassari

Sassari. «Ho appreso dal dottor Bruno Contu la decisione di lasciare l’incarico di direttore sanitario dell’Aou di Sassari per motivi personali. Lo ringrazio per l'importante e prezioso lavoro svolto in questo lungo anno di pandemia».

Così il commissario dell’Aou di Sassari, Antonio Lorenzo Spano, ringrazia il dottor Contu che questa mattina, per motivi personali, ha rassegnato l'incarico di direttore sanitario facente funzioni dell'Azienda ospedaliero universitaria.

Bruno Contu nel 2019 era stato chiamato a ricoprire il ruolo di direttore sanitario facente funzioni dal dottor Nicolò Orrù che nello stesso anno, a sua volta, aveva assunto l’incarico di direttore generale facente funzioni dopo le dimissioni di Antonio D’Urso.

Ai primi di aprile del 2020, il commissario straordinario Giovanni Maria Soro lo aveva confermato nello stesso ruolo, in virtù della consolidata esperienza all’interno dell’azienda sassarese. A luglio del 2020 quindi anche lo stesso Spano lo aveva voluto nella direzione strategica sempre in qualità di direttore sanitario.

Bruno Contu quindi lascia il ruolo dopo oltre un anno vissuto in prima linea nella lotta al coronavirus. Una battaglia che, comunque, lo vedrà ancora protagonista in Aou all’interno della struttura che ha sempre diretto anche in questo periodo.

«Le sue professionalità saranno sempre a disposizione dell’Azienda – conclude Antonio Spano – perché dottor Contu resta a dirigere la Direzione medica di presidio ospedaliero, struttura fulcro della nostra Azienda e in questa fase, ancor di più, strategica».