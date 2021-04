ASSL Sassari: mancano i vaccini, rimodulata la campagna di vaccinazione

La ASSL Sassari si scusa con i cittadini per gli eventuali disagi causati dalla temporanea e celere rimodulazione del programma vaccinale.





A seguito di una improvvisa e non prevista carenza delle dosi di vaccino necessarie, la campagna vaccinale della ASSL Sassari ha subito una rimodulazione.Il Programma precedentemente pubblicato dalla ASSL Sassari attualmente in corso è temporaneamente sospeso., le somministrazioni saranno riservate esclusivamente alle seguenti categorie:- Saranno somministrate le seconde dosi secondo le date e la modalità già previste;- Saranno vaccinati i cittadini con più di 80 anni che non avessero ancora ricevuto il vaccino;- Saranno vaccinati i cittadini estremamente vulnerabili.I cittadini estremamente vulnerabili, indipendentemente dall’anno di nascita, saranno contattati telefonicamente dalla ASSL Sassari o dai centri che li hanno in carico, per la prenotazione della vaccinazione.I cittadini con più di 80 anni possono anche aderire tramite il “Portale di adesione alla campagna di vaccinazione anti-COVID-19 della Regione Sardegna”. Nel caso di impossibilità di registrazione sul Portale di adesione, i cittadini possono altresì prenotare la vaccinazione chiamando il numero 1533 (gratuito da rete fissa) oppure i numeri 070.276424 - 070.474747 (da mobile) dal 22 al 30 aprile; inviando una mail a: prenotazionevaccini.over80@atssardegna.it indicando nome, cognome, recapito telefonico e comune di residenza/domicilio.Si ricorda che i cittadini over 80 che non avessero anche ricevuta la prenotazione possono sempre contattare il proprio medico di famiglia o recarsi direttamente presso gli hub vaccinali ASSL Sassari più vicini senza alcuna prenotazione.