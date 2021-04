Carenza vaccini. Rimodulazione delle somministrazioni ad Alghero

L’Ats ha comunicato oggi ( https://www.aslsassari.it/index.php?xsl=7&s=73351&v=2&c=29 ) che a seguito di una improvvisa e non prevista carenza delle dosi di vaccino necessarie, la campagna vaccinale dell’Hub del Mariotti ha subito una rimodulazione. Al temine delle somministrazioni previste per oggi, da domani, sabato 24 aprile, i programmi precedentemente pubblicati dalla ASSL Sassari, e diffusi dal Comune, sono temporaneamente sospesi.“Uno stop inaspettato e preoccupante delle forniture nazionali che frena l’andamento estremamente positivo del centro del Mariotti, che ha raggiunto un regime di prestazioni di assoluta eccellenza sia per i numeri che per la qualità. Si prosegue con le somministrazioni delle seconde dosi, agli over 80 non ancora vaccinati e ai soggetti fragili ma auspichiamo che le forniture nazionali tornino immediatamente ad essere disponibili per recuperare con tempestività e riprendere con il calendario”, afferma il Sindaco Mario Conoci. Il report delle somministrazioni effettuale al Mariotti negli ultimi tre giorni ha toccato quota 2.207, portando ad oggi ad oltre 12.000 le somministrazione fatte dalla data di apertura, il 2 aprile.A partire da domani, sabato 24 aprile 2021, e fino a nuove comunicazioni, le somministrazioni saranno riservate esclusivamente alle seguenti categorie:- Saranno somministrate le seconde dosi secondo le date e la modalità già previste;- Saranno vaccinati i cittadini con più di 80 anni che non avessero ancora ricevuto il vaccino;- Saranno vaccinati i cittadini estremamente vulnerabili.I cittadini estremamente vulnerabili, indipendentemente dall’anno di nascita, saranno contattati telefonicamente dalla ASSL Sassari o dai centri che li hanno in carico, per la prenotazione della vaccinazione.