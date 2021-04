Oscar 2021: trionfa “Nomadland” con tre premi

di Luca Corrias

La 93esima edizione degli Oscar si è svolta ieri notte con una cerimonia nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e ambientata in cinque locations diverse, tra Inghilterra e Stati Uniti. A presentare i vari premi sono stati tutti vincitori del passato, da Brad Pitt a Viola Davis, a Reese Witherspoon, e tutti hanno raccontato il loro colpo di fulmine per il cinema. Niente statuetta per Laura Pausini, nominata per la canzone Io sì (Seen) cantata nel film “La vita davanti a sé” diretto da Edoardo Ponti. Il premio è invece andato a Fight for you, cantata da H.E.R, brano portante di “Judas and the black Messiah”. In corsa per i costumi e il trucco anche “Pinocchio” di Matteo Garrone, che è stato battuto nelle rispettive categorie da “Ma Rainey’s Black Bottom”. Per quest’ultimo film ci si aspettava che la vittoria per l’interprete maschile sarebbe andata all’attore Chadwick Boseman, morto prematuramente per un tumore, mentre con grande sorpresa è andata a Anthony Hopkins. Spicca la vittoria di Chloé Zhao, regista di “Nomadland”, la prima donna di origine asiatica ad avere vinto l’Oscar alla regia. Colonna portante del film, Frances McDormand, ha vinto il premio per la migliore attrice protagonista ed è arrivata al terzo Oscar nella sua carriera.Secondo pronostici sono andati anche i premi alle categorie riservate ai miglior attori non protagonisti. Daniel Kaluuya, (Judas and the black Messiah) ha prevalso su Sasha Baron Cohen, che ha interpretato uno dei manifestanti e attivisti messi sotto processo ne “Il processo ai Chicago 7”. Mentre per le attrici Yuh-Jung Youn, già iconica protagonista di “Minari”, storia di una famiglia coreana che si trasferisce in America ha prevalso su Olivia Colman con la sua performance in “The Father”. Anche quest’anno il premio per il miglior film d’animazione è andato alla Pixar con “Soul”, un film sul Jazz e sul senso della vita, mentre il premio per il migliore documentario è andato a “My Octopus Teacher”, toccante storia dell’amicizia tra un uomo e un polpo.