ioapro a Sassari: tam tam sui social e arrivano anche le forze dell'ordine

Sassari. La protesta #ioapro doveva andare in scena anche a Sassari e l'appuntamento era per ieri sera all'inizio di Viale Porto Torres davanti a un noto locale in via Siotto Pintor, fronte supermercato Eurospin. #ioapro è una manifestazione di protesta a livello nazionale che vuole contestare quelle norme, ritenute troppo restrittive, che limitano l'apertura dei locali pubblici. E così anche a Sassari, con un tam tam sui social si voleva dare avvio all'episodio locale: raduno e poi marcia di protesta. Al tam tam hanno però risposto anche Polizia di Stato e Carabinieri che -come riportato dall'ANSA -, giunti sul posto, hanno identificato e sanzionato i trasgressori interrompendo di fatto la manifestazione.