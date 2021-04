Aperte le iscrizioni ai corsi serali del ITI Angioy di Sassari

oppure rivolgersi in sede in Via Principessa Mafalda di Savoia





Sono aperte le iscrizioni al Corso d’Istruzione per Adulti (ex Corso Serale) dell’Istituto Tecnico Industriale “G. M. Angioy” di Sassari per l’anno scolastico 2021/22.E’ possibile iscriversi al biennio o al triennio per il diploma nelle specializzazioni Elettrotecnica ed Elettronica, Informatica e Telecomunicazioni e Meccanica, Meccatronica ed Energia, con riconoscimento di crediti e possibilità di personalizzare e abbreviare il percorso verso il diploma.I corsi sono aperti ad adulti e giovani adulti, lavoratori e lavoratrici o iscritti ai centri per l’impiego.Il Corso d’Istruzione per Adulti dell’ITI Angioy è attivo nella città di Sassari dal 1995. Il Corso ha permesso il conseguimento del diploma di tecnico industriale ormai a centinaia di persone che credevano impossibile poter realizzare questo sogno. Il corso regolare ha durata quinquennale come quello diurno ma molte sono le agevolazioni e le riduzioni previste.Per informazioni:sito web seraleitiangioy.altervista.orge-mail: ItiangioySS@gmail.comtelefono: 3492979172gruppo Facebook: Corso serale – ITI Angioy Sassari