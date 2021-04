Violenza sessuale: arrestato dai Carabinieri un 49enne di Sassari

Fortunatamente, approfittando di un momento di distrazione, la donna è riuscita a scappare dall’abitazione ed ha avuto la forza di raccontare tutto ai militari dell’arma dei Carabinieri; nell’immediatezza sono state avviate le indagini che hanno posto fine all’incubo di una serata drammatica, conclusesi con l’arresto dell'uomo che ora si trova presso la casa circondariale di Sassari-Bancali a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I Carabinieri della Compagnia di Porto Torres hanno tratto in arresto un pregiudicato, 49enne sassarese, responsabile di violenza sessuale nei confronti di una donna residente in un centro del circondario.I militari, alle prime luci dell’alba, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.i.p. del Tribunale di Sassari su richiesta del pubblico ministero titolare delle indagini, avviate a seguito della denuncia della vittima presentata presso una stazione dei Carabinieri nella provincia di Sassari.Dall’attività investigativa è emerso che l’indagato, con il pretesto di offrire un bicchiere di vino alla donna, l’avrebbe prima convinta ad entrare nella sua abitazione e successivamente tentato di aver un rapporto sessuale non consenziente. Nonostante il diniego della malcapitata infatti, l’aggressore si sarebbe comunque denudato davanti a lei e l’avrebbe palpeggiata nelle parti intime, proseguendo l’azione criminale anche davanti alle urla disperate della donna. L'indagato, come se non bastasse, dinanzi allo sconforto della vittima che tentava di dimenarsi e scappare, l’avrebbe persino colpita al volto e spinta più volte sul divano.