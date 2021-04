Sassari. Raccolta differenziata, arrivano i nuovi cassonetti in tutta la città

È iniziata il 14 aprile la sostituzione di tutti i cassonetti stradali, come previsto dal nuovo appalto Gretas (Gestione Rifiuti E Tutela Ambientale Sassari) che entrerà a regime il primo giugno. Si tratta di una delle attività propedeutiche all’avvio del nuovo servizio, che il Comune di Sassari e il gestore Rti Ambiente Italia – Formula Ambiente – Gesenu stanno portando avanti in questa fase transitoria. Nel territorio cittadino servito con la modalità di ritiro stradale dei rifiuti, gli operatori del gestore del servizio d’igiene urbana (RTI Ambiente Italia - Formula Ambiente – Gesenu) hanno già cambiato 449 contenitori per l’umido (su 509), 350 per carta e cartone (su 658) e 353 per plastica e alluminio (su 667).La sostituzione dei cassonetti stradali che, salvo imprevisti, terminerà a fine maggio, avviene per tipologia di frazione raccolta. Si è iniziato dalla sostituzione dei contenitori dedicati alla raccolta della frazione organica umida e si proseguirà con quelli per il multimateriale leggero (plastica e metalli) e per la carta, il cartone e il cartoncino, per terminare con i contenitori dedicati al secco residuale. Tra le novità del progetto Gretas c’è il passaggio della raccolta del vetro dai cassonetti alle campane, per migliorare la qualità del rifiuto e ridurre il disturbo legato al rumore nello svuotamento. L’avvio dell’installazione delle campane è prevista a partire dalla seconda metà di maggio.Per quanto riguarda le zone interessate alla sostituzione dei cassonetti, si è partiti dalla fascia esterna del centro storico e si procederà fino a coprire tutti quartieri in cui si conferisce nei contenitori di strada.Gli operatori addetti alla sostituzione dei cassonetti passeranno con i mezzi appositi in seguito allo svuotamento dei vecchi contenitori, i quali dovranno essere vuoti all'interno, pertanto saranno chiusi con nastro da pacchi per evitare ulteriori conferimenti di rifiuti prima della loro rimozione. L'Amministrazione comunale e il Gestore del Servizio chiedono la collaborazione dei cittadini e, in particolare, invitano a non rimuovere i sigilli dai cassonetti, così da consentire il regolare svolgimento delle operazioni programmate.Per informazioni sul servizio di raccolta differenziata è possibile chiamare il numero verde gratuito: 800012572 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 19 (fuori dagli orari risponde la segreteria telefonica).