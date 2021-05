La zona arancione riaccende lo Spazio Enel di Sassari

Presso lo Spazio Enel di Sassari, in via Carlo Felice 35 (orari dal lunedì al giovedì 08:30-13:00; il venerdì 08:30-12:00), i cittadini possono richiedere l'attivazione o la modifica di contratti luce, scegliendo la migliore offerta in virtù delle loro esigenze, la verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi. Inoltre si può fare la domiciliazione per il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o postale, pagare con il POS bollettini e MAV e richiedere eventuali consulenze personalizzate per l’ottimizzazione dei consumi.





Da martedì 4 maggio riapre al pubblico lo Spazio Enel di Sassari. “La sicurezza dei cittadini e del personale resta al centro delle modalità di accesso agli Spazi Enel – ha dichiarato Antonio Lisca, Responsabile Spazio Enel di Sassari – “Così, come ormai avviene da maggio 2020, gli ingressi dei clienti, che dovranno sempre essere muniti di mascherine, saranno scaglionati per garantire il distanziamento mentre, all'interno dei locali sono stati allestiti divisori protettivi in plexiglass e posizionati dispenser di gel disinfettante. I locali saranno quotidianamente igienizzati e sanificati secondo la normativa vigente. I clienti possono accedere allo Spazio Enel anche prenotandosi sul sito www.enel.it, scegliendo giorno e orario di accesso."