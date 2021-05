Dal Liceo Spano di Sassari il Festivaldeigiovani,dal 5 al 7 maggio 3 giornate di eventi in streaming

Ragazzi e scuole, talenti e passioni, idee, voglia di fare e di futuro, soprattutto in un periodo così difficile per i giovani che hanno visto interrotti i loro progetti, compressi i loro spazi ed i loro momenti di socialità.La pandemia e mesi di DAD non hanno però fermato ragazzi e insegnanti né la loro voglia di comunicare e interagire dialogando con giovani, aziende e personaggi del mondo scientifico, della cultura e dello spettacolo. Certo ancora una volta in modo virtuale, ma sempre attraverso un confronto vero, in diretta streaming, vivace e interattivo che valorizza le idee e la partecipazione attiva dei ragazzi.Così dal Liceo Scientifico ‘Giovanni Spano’ di Sassari, in collegamento con tutt’Italia, Noisiamofuturo® ha organizzato tre giornate di eventi che saranno ospitate e trasmesse in streaming su www.festivaldeigiovani.it«Attendo con impazienza l’inizio delle giornate di Festivaldeigiovani® in tour organizzate insieme a Noisiamofuturo, dal Liceo che ho la fortuna e il piacere di dirigere», dichiara Antonio Gavino Deroma, dirigente scolastico del Liceo Scientifico G. Spano. «Tutti noi abbiamo inizialmente considerato questi difficili mesi soltanto come un tempo ‘sospeso’, in attesa del ritorno alla situazione che ha preceduto i cambiamenti imposti dalla pandemia. Abbiamo sofferto molto e molto abbiamo imparato, accelerando processi e superando ostacoli che avrebbero altrimenti richiesto anni, per inerzia e per la difficoltà di superare abitudini e modi di far scuola consolidati da quasi un secolo: la scuola è cambiata per sempre e non si potrà tornare indietro. Avremmo certo voluto avere qui, a Sassari, nel nostro amato Liceo, giovani provenienti da tutta Italia e festeggiare la gioia del loro stare insieme per il piacere di conoscere e conoscersi: ci siamo impegnati per avere comunque la possibilità di confrontarci e condividere nuove esperienze. In un momento in cui le opportunità di incontro per i giovani di tutt’Italia sono ormai da lunghissimo tempo quasi nulle, dentro e fuori la scuola, spero che il Festivaldeigiovani® sia un modo per ricordare a noi tutti quanto preziosa sia la comunità scolastica tutta per il presente e il futuro del nostro Paese».«L’obiettivo è valorizzare i giovani nel loro desiderio di confrontarsi, imparare, sperimentare, indirizzare al cambiamento il mondo in cui agiranno da adulti – dichiara Fulvia Guazzone, che ha creato e dirige Noisiamofuturo® e Festivaldeigiovani® –. Il lockdown prima, e le limitazioni ad incontrarsi in presenza oggi, causati dall’emergenza sanitaria Covid-19, ci hanno imposto di rivedere il format iniziale. Il Festivaldeigiovani® è divenuto così una grande piazza virtuale di incontro, che anche dopo la ripresa in presenza, rimarrà comunque attiva 365 giorni all’anno. L’obiettivo rimane lo stesso; dare spazio ad idee ed aspirazioni dei giovani, rispondere alle loro domande ed esigenze, senza che si sentano sotto esame, anzi stimolando il loro protagonismo. Da Sassari, con gli studi allestiti all’interno del Liceo Spano, lanceremo l’invito a far incontrare ed interagire tra loro studenti di scuole diverse, in momenti di discussione e formazione dinamica».«È per noi un onore ospitare a Sassari il Festival dei Giovani. Una grande opportunità per sviluppare importanti relazioni tra mondo del lavoro e dell'istruzione. Il Festival, per chi come noi di Confindustria crede nell'importanza della cultura d'impresa, è una splendida occasione per favorirne la diffusione tra i giovani, in quanto indispensabile nei nostri territori dove l’impresa privata è a volte poco visibile, ma fondamentale per lo sviluppo del tessuto socio economico locale», dichiara Giuseppe Ruggiu, presidente di Confindustria Centro Nord Sardegna.IL PROGRAMMAMercoledì 5 maggioSi partirà, la mattina di mercoledì 5, alle ore 10 con Giuseppe Italiano, professore ordinario di Computer Science presso il Dipartimento di Impresa e Management della Luiss Guido Carli e Direttore del Corso di Laurea Triennale in Management and Computer Science. Il Prof Italiano parlerà del ‘Futuro dell’Intelligenza Artificiale’.Alle ore 11, il tema sarà ‘Il valore del cambiamento’, con Valerio Caponetti. Dalla struttura all’autenticità, dalla mente al cuore. Sin dall’infanzia, la vita di Valerio Caponetti, è stata caratterizzata da cambiamenti e dalla costante ricerca di nuove esperienze anche in campi inediti. Dopo la laurea in Ingegneria, ha lavorato in una nota azienda italiana col desiderio di crescere in un ampio contesto internazionale. Nel 2015 una nuova sfida: fare della sua più grande passione, la crescita personale, una professione. Da allora Valerio Caponetti ha lavorato con più di 500 persone di provenienza e cultura eterogenee.Nel 2020 ha fondato PlaceforBeing, con l'obiettivo di far emergere l'unicità di ogni individuo. E chi più che ai giovani si chiede responsabilità, coraggio di guardarsi dentro, entusiasmo di condividere e infine la pazienza e la forza di affrontare imprevisti e ritardi nella loro vita, come quelli causati dal Covid-19?‘Cos’è il Marketing democratico?’ È ad esempio Marketing Espresso, un progetto di cui parlerà, alle ore 12, il suo fondatore Marco Onorato. Nato dai Social, ma presto diventato un vero Media, formato da un team di tutti giovani Under 30, senza distinzioni sociali, Marketing Espresso, è una Community di appassionati di marketing e un'agenzia di social media marketing, creata su misura per i clienti che condividono la loro stessa vision: comprendere il reale valore e il potenziale degli strumenti digitali.Il pomeriggio del 5 maggio inizierà alle ore 15 con ‘Giocare fa bene’.Andrea Ligabue, laurea e dottorato in Scienze Chimiche e super appassionato di giochi fin da ragazzo. Esperto di giochi da tavolo, giornalista e recensore, lavora in campo editoriale per riviste, biblioteche, ludoteche, scuole e in generale con tutti i soggetti che vogliono fare progetti di qualità inerenti il mondo del gioco. È direttore artistico di Play, il festival del gioco che dal 2008 è un punto di riferimento in Italia e in Europa. Per la Erikson ha da poco pubblicato il libro Didattica Ludica, competenze in gioco.Alle 16 si potrà partecipare all’interessante evento ‘La Sardegna a canestro’ per conoscere meglio la grande squadra sarda. Già perché dire Dinamo Sassari, non è solo parlare di sport o della squadra vincente di basket che appassiona tifosi di tutta la Sardegna. La Dinamo è molto di più. È un simbolo, un punto di riferimento e di aggregazione per un'intera popolazione e per tantissimi giovani. I tifosi della Dinamo sono sassaresi e cagliaritani, arrivano da Alghero, Bolotana e Samugheo, dalla Gallura e dalla provincia di Nuoro. La Dinamo oggi rappresenta una chiara identità territoriale, un popolo, una regione. Intervengono all’evento: Stefano Sardara, presidente della Dinamo Basket Sassari; Giacomo Devecchi, 36 anni detto Jack, guardia e ala piccola della Dinamo Sassari, della quale è capitano; Marco Spissu, 26 anni playmaker della Dinamo Sassari.Alle 17, la prima giornata di Festival si concluderà con Astro e con gli studenti del Liceo Musicale e Coreutico D.A Azuni con l’evento ‘Dalla Trap alla musica in punta di piedi’, Salvatore Angelo Canneddu, in arte Astro, rapper e cantautore, assieme ai musicisti e ai ballerini del Liceo D.A Azuni, si esibirà davanti agli studenti di tutt’Italia. Salvatore ha iniziato a interessarsi all'hip hop a 15 anni scrivendo i suoi primi testi con i suoi migliori amici, con cui fonderà il gruppo Fastroupe. Il video Serpi - realizzato dal giovane e talentuoso Roberto Valca - ha fatto circa 20mila visualizzazioni in meno di un mese su YouTube.Giovedì 6 maggioAlle ore 9.30 uno degli appuntamenti più attesi, quello con Fulvia Guazzone e il suo libro che tanto successo sta riscuotendo tra chi, addetti ai lavori e non, voglia davvero conoscere il mondo dei giovanissimi. Con ‘Ascoltami, la generazione Z e il dialogo con il mondo adulto’, sarà possibile ascoltare le storie di Aisha, Luca, Valentina, Kevin, Pietro e tantissimi altri adolescenti. Nel libro sono contenuti i sogni, le paure, i problemi, ma anche l'amore, le speranze e i grandi progetti di vita dei ragazzi. Fulvia Guazzone, founder del Festivaldeigiovani®, che in questi anni ha incontrato e dialogato con migliaia di ragazzi, ha raccolto la testimonianza di una generazione che ha un urgente, prorompente, bisogno di essere ascoltata, compresa e posta al centro dell'attenzione dell'agenda politica del nostro Paese. Oggi, dopo lo stop imposto dalla pandemia, ancora di più.Si prosegue alle 11 con ‘Professione: Latte’, un viaggio attraverso l’unica filiera italiana basata su un sistema integrato di produzione, dove l’intero processo è controllato e gestito in stretta collaborazione con i migliori produttori locali. Insieme scopriremo le fasi di processo e i professionisti che le accompagnano: dalla produzione della materia prima alla distribuzione del prodotto finito ai punti vendita, per garantire la massima qualità e sicurezza e la ricerca costante di una sostenibilità a 360°, che si traduce in benessere animale: meno farmaci, meno acqua, meno emissioni, meno plastica, più trasparenza sull’origine, più tutela del lavoro. Interverranno a confronto con gli studenti: Gianluca Ferrari, imprenditore agricolo e vice presidente di Granarolo; Raffaele Bombardieri, responsabile R&D Packaging del Gruppo Granarolo; Andelka Bacak, direttore assicurazione Qualità e Sicurezza Alimentare del Gruppo Granarolo. ‘Generazione Start Up’ sarà l’appuntamento che aprirà il pomeriggio del 6 maggio, alle ore 15. Sono idee di Start up nate sui banchi di scuole. Gli studenti del Liceo Spano di Sassari, da anni conquistano le prime posizioni della gara nazionale Latuaideadimpresa® con all'attivo anche due vittorie. Ci sono riusciti ideando progetti innovativi e ispirati ai criteri di uno sviluppo sostenibile ed ecocompatibile. In questo evento i ragazzi stessi racconteranno le loro idee d’impresa. Interverranno: Giuseppe Ruggiu, presidente di Confindustria Centro Nord Sardegna, da anni prezioso partner di Latuaideadimpresa®, e Stefano Visconti, presidente della Camera di Commercio di Sassari in collegamento da Villa Mimosa, sede di Confindustria Centro Nord Sardegna.Alle 16, Giacomo Gorini, giovane immunologo del Team del vaccino anticovid di Oxford, ragguaglierà tutti noi sullo stato di questa pandemia. Giacomo, 31 anni, fa parte del team che ha testato il vaccino per il Covid-19. Nato a Rimini, si è laureato in biotecnologie Mediche Molecolari e Cellulari presso UniSR nel 2013. Nel 2014, si trasferisce a Bethesda, alle porte di Washington, DC, dove lavora prima come volontario, poi come Predoctoral Fellow, presso i National Institutes of Health, i laboratori governativi degli Stati Uniti. Da lì inizia una collaborazione con l’Università di Cambridge nel Regno Unito con lo scopo di conseguire un dottorato, che arriva nell’estate del 2019. Ama ricordare che a 16 anni era un ragazzino che non andava tanto bene a scuola. Ma quando decide di andare a Oxford per imparare l’inglese la sua vita cambia...‘Il Merdoscopo, diventare influencer con gli astri’, sarà il divertente evento che chiuderà, alle 17, la seconda giornata del Festival. Chi c'è dietro il Merdoscopo, il profilo instagram che è esploso fino a raggiungere in pochi mesi oltre 280mila follower?C'è Isabella Premutico, giovane romana che, grazie a un sapiente dosaggio d’ironia e studio delle stelle, racconta l’oroscopo di tutti i giorni. In poco tempo, Isabella, è divenuta influencer di successo riuscendo a creare un universo in cui i segni zodiacali si mixano al mondo del cinema, dello spettacolo, dello sport, della vita di tutti i giovani. Sempre con sorriso, a metà strada tra verità astrali e presa in giro dei tratti caratteriali e delle abitudini delle persone in base ai segni zodiacali, si è imposta come appuntamento quotidiano social.Venerdì 7 maggioLa mattina del 7 maggio prende il via, alle 10, con un tema di grande attualità: ‘Il carcere oggi. Una promessa di rieducazione mantenuta?’. La detenzione tra diritti negati e promesse di rieducazione, tra proposte di riforme e urgenze quotidiane. Gli studenti ne vogliono parlare apertamente, confrontandosi anche alla luce del periodo di emergenza provocato, nelle carceri, dalla pandemia. Con Elena Lombardi Vallauri, direttore degli Istituti Penitenziari G. Cantaniello e S. Gaeta di Alessandria.I sogni nel cassetto sono sogni irrealizzabili, ma racchiudono anche la speranza per un futuro diverso e segnano il passaggio all'età adulta, come talismani per un futuro possibile.Leggerezza e speranza nell’appuntamento delle 12, ‘#dreamchallenge: il coraggio di sognare a occhi aperti’. Spesso adolescenti e giovani adulti restano come intrappolati tra fantasia e realtà, tra onnipotenza e impossibilità. Favorire la circolarità e la condivisibilità dei propri sogni, all'interno di una dimensione di gruppo, aiuta i giovani nell'arduo compito di superare la crisi d’identità e di trovare un proprio posto nel mondo. Interviene Valentina Pasquarelli, psicologa e psicoterapeuta specializzanda al Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, che analizzerà i sogni dei ragazzi partecipanti all'evento.‘Scosse la mia vita a cuore aperto’, è il titolo dell’incontro delle 15, con Gianluca Gazzoli conduttore radiofonico e televisivo, videomaker, ma soprattutto narratore di storie. Il suo primo libro, che dà il titolo all’incontro, sta piacendo molto ai giovani. «Mi piace pensare che il mio fuoco sia stato acceso da una di quelle scosse del cuore che avrebbero potuto rovinarmi la vita, ma che invece mi hanno donato una marcia in più per dimostrare chi sono e cosa posso fare”. Seguire l’evento per scoprire di più.‘Con gli occhi dell’ironia’, è l’evento imperdibile delle ore 16 con Milena Battaglia Vitali. Ventun’anni, bionda, spigliata, carina, ipovedente dalla nascita, ora è un’influencer da milioni di visualizzazioni su Tik Tok. Originaria di Mariano Comense, posta video e racconta cosa significhi non vedere: come si legge in Braille o si cammina con il bastone, come si scelgono i vestiti o riconoscono le banconote, ma anche come ci si prepara un’ottima cena o ci si trucca per tutti i giorni o per una serata speciale.Questa maratona del Festivaldeigiovani® in Tour si concluderà con un appuntamento quello delle 17 capace di portarci al di là dell’oceano. ‘Mai stati così uniti. Capire l’America innamorandosi’, è il titolo dell’evento che ci farà conoscere Simona Siri e la sua storia, narrata nel libro, scritto in collaborazione con Dan Gerstein.Simona s’innamora dell’America molto presto, immaginandola come il mondo dei film di Woody Allen, quello di Friends e di Sex And The City e, più avanti, quello di Michelle e Barack Obama. A New York, dove è corrispondente per una rivista italiana, conosce Dan, se ne innamora e la vita americana comincia per davvero. Dopo un mese esatto dal giorno del loro matrimonio, Donald Trump vince le elezioni, sorprendendo il mondo. Il sogno americano di Simona va in frantumi. La sua tecnica per sopravvivere? Incolpare il marito di tutto quello che non va negli Stati Uniti. Così, i loro litigi su cosa sia giusto mangiare a colazione, su quale giacca comprare o su cosa scrivere sui biglietti di auguri, diventano il pretesto per parlare di temi più importanti: come la sanità, la gestione dei soldi l’ingiustizia sociale che pervade un Paese dove il pragmatismo regna sovrano, e dove tutti sono imprenditori di loro stessi.Ogni Scuola potrà partecipare iscrivendo gli studenti agli incontri, completamente gratuiti, accedendo dal sito www.festivaldeigiovani.it.Gli appuntamenti saranno commentati dai giovani reporter di Noisiamofuturo® sulle pagine web del Social Journal www.noisiamofuturo.it e sui social @noisiamofuturo instagram, facebook, twitter.INFO: mailto:segreteria@noisiamofuturo.it - Tel. 0131-261230