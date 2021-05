Spuntino e “fumo” al centro di Berchidda: ma i Carabinieri guastano la festa a tredici giovani

I Carabinieri della Stazione di Berchidda e della Sezione radiomobile del Reparto territoriale di Olbia, nel corso dei normali servizi preventivi di controllo del territorio, hanno proceduto a sanzionare 13 giovanissimi, tutti di età compresa tra i 17 e i 20 anni, sorpresi a “festeggiare” probabilmente l’arrivo della primavera con uno spuntino organizzato in una casa del centro cittadino in violazione delle misure di contenimento alla diffusione del covid-19.

Nella circostanza i Carabinieri accertavano tra l’altro che un paio di ragazzi erano in possesso di uno spinello e che un terzo giovane, un diciassettenne di Berchidda, aveva nella sua disponibilità circa 80 gr. di marijuana. Identificati tutti i partecipanti e messo fine alla riunione, i militari sanzionavano amministrativamente tutti i ragazzi, segnalavano alla prefettura i due assuntori e denunciavano il diciassettenne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti alla Procura della Repubblica per i minorenni di Sassari.

La perquisizione effettuata a casa di quest’ultimo consentiva inoltre di rinvenire altri 8 gr. di marijuana e, nella disponibilità del padre (che veniva altresì denunciato), diverso munizionamento per pistola e fucili illegalmente detenuti, tutti sottoposti a sequestro.