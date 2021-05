Comune di Sassari. Prorogati i termini per iscrivesi a 2 laboratori culturali in lingua sarda

Sono stati prorogati al 10 maggio i termini per iscriversi a due dei nuovi laboratori culturali in lingua sarda e nella variante sassarese, organizzati dal Comune di Sassari. Si tratta del Laboratorio di creazione video promozionali in lingua sarda (tERRA DE Punt S.r.l), e di Abbà!- I giochi tradizionali della Sardegna come strumento della conoscenza della sua lingua (ENDAS Comitato Regionale Sardegna). L’ammissione è libera e gratuita ed è aperta a tutta la cittadinanza. Le schede complete dei laboratori sono pubblicate sul sito www.comune.sassari.it .



È possibile iscriversi a più laboratori. Se non sarà possibile svolgere i corsi in presenza, a causa delle norme anti-contagio, saranno resi in modalità didattiche a distanza (DAD), mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche e multimediali. I laboratori inizieranno a maggio.



Le domande di iscrizione dovranno arrivare al Settore Politiche culturali e della Gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Sassari, utilizzando esclusivamente la modulistica pubblicata nel sito del Comune, a mano o via mail all’indirizzo protocollo@pec.comune.sassari.it, entro lunedì 10 maggio, riportando nell’oggetto “Iscrizione Laboratori in Lingua sarda”. Le domande di minorenni dovranno essere presentate e sottoscritte da un genitore o tutore legale.



Per informazioni è possibile contattare il Servizio Cultura e Marketing Turistico alla mail cultura@comune.sassari.it o a l numero 079 279970 - 279958, dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 13:30 e il martedì e il giovedì dalle 15,30 alle 17:30.



I corsi sono promossi dalla Regione Sardegna, nell’ambito della tutela, promozione e valorizzazione delle lingue di minoranza parlate in Sardegna.