Covid-19. Somministrate in Sardegna 541.980 dosi vaccinali

Nuovo report del Governo e nuovo ricalcolo delle dosi vaccinali somministrate in Sardegna sono 541.980 e rappresentano l'82,1% delle 659.940 dosi attualmente disponibili.

Sulla base di quanto riportato nel report mazionale le dosi sono state somministrate alle diverse categorie secondo i seguenti parametri: 152.376 agli over 80; 75.838 agli anziani da 70 a 79 anni; 38.792 da 60 a 69 anni; 91.338 a operatori sanitari e sociosanitari; 36.601 al personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività lavorativa a rischio; 88.178 a soggetti fragili e caregiver; 17.995 ad ospiti di Strutture residenziali; 11.159 al Comparto Difesa e Sicurezza; 22.743 al personale scolastico; alla categoria indistinta "Altro" 6.960 dosi.