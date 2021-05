Covid-19. A Sassari città continua il calo delle persone positive: sempre meno i ricoverati, oggi 10

Sassari. Secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, a Sassari, oggi, 5 maggio, le persone positive al coronavirus sono 120, 23 in meno di quanto ne risultavano il giorno 3 maggio. 10 i ricoverati, tre in meno sempre rispetto all'ultima rilevazione e in calo anche le persone in quarantena che oggi sono 71 contro le 87 del precedente rilevamento.