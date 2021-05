Stasera al PalaPentassuglia la Dinamo recupera la sfida della 23^ giornata di campionato LBA

Fonte: Dinamobasket.com





La Dinamo Banco di Sardegna è pronta a tornare sul parquet: nella giornata di ieri i giganti hanno raggiunto la Puglia dove oggi, palla a due alle 20:30, affronteranno Brindisi. Marco Questa sera Spissu e compagni disputeranno il recupero della sfida della 23^ giornata del campionato LBA, partita rinviata per due volte a causa del Covid a marzo per lo stop forzato della Dinamo e lo scorso 28 aprile per il focolaio scoppiato a Brindisi. Per i sassaresi si tratta della penultima sfida di regular season che si concluderà lunedì prossimo con il match contro la Pallacanestro Cantù.I padroni di casa, dopo essere stati in vetta alla classifica appena tre settimane fa e aver incorniciato una stagione regolare da record, ritornano in campo dopo la quarantena imposta dall’Ats locale a causa delle numerose positività che hanno costretto i salentini a uno stop di 17 giorni: per gli uomini di coach Frank Vitucci adesso l’imperativo è ritrovare la condizione più in fretta possibile per poter affrontare al meglio la volata finale e i playoff. Ad attendere la Happy Casa due recuperi in tre giorni e la l’ultima giornata di campionato per definire la griglia playoff.Brindisi. Nonostante la rivoluzione estiva, la New Basket Brindisi si è confermata nella stagione 2020-2021 come una delle prime forze del campionato: merito del lavoro di coach Frank Vitucci che ha confermato quanto di buono fatto nelle passate stagioni, trovando subito la quadra di un gruppo quasi totalmente nuovo costruito in estate. La società del presidente Marino ha infatti salutato i protagonisti delle ultime due stagioni, l’Mvp Adrian Banks e John Brown su tutti, ma il club è ripartito con la voglia di fare bene dopo le ottime stagioni disputate. Alla corte di coach Vitucci, al quarto anno alla guida di Brindisi, sono rimasti gli italiani Alessandro Zanelli, che ha mostrato grande maturità diventando decisivo in alcune partite, Raphael Gaspardo e Riccardo Cattapan insieme al playmaker Darius Thompson. Il mercato portato avanti da DS Simone Giofrè ha portato alla Stella del Sud D’Angelo Harrison, giocatore da oltre 17 punti di media in Israele, al rientro dopo un infortunio e l’ex Cremona James Bell. Dalla BBL in maglia Ulm arriva l’ala Derek Willis mentre il centro è Nick Perkins. In panchina coach Vitucci può contare sul rookie Roberto Visconti, che arriva dalla A2, l’ex Pistoia Ousman Krubally e l’ex Verona Mattia James Udom. A stagione in corsa è arrivato l’ex Dinamo Josh Bostic, che ha iniziato l’annata in forze a Reggio Emilia.