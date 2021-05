Sassari. Proseguono gli interventi di manutenzione sulla segnaletica non luminosa delle strade

Proseguono gli interventi di manutenzione sulla segnaletica non luminosa delle strade cittadine. A oggi alcune delle strade interessate dai cantieri coordinati dal settore Infrastrutture e Mobilità del Comune di Sassari sono state via Deffenu, via De Carolis, via De Nicola, via Forlanini, via Pinna, via Asproni, via Simon, via Mastino e dintorni, via Monte Grappa, via Padre Manzella, via Pascoli, via Rockfeller compresa la rotatoria di via Washington.Gli interventi hanno riguardato sia la segnaletica orizzontale, compresi gli stalli disabili, taxi, bus e carico scarico merci, sia quella verticale.