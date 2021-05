Sassari. Riapre l’area cani di via Di Vittorio

In città sono diverse le aree dove possono socializzare cani di tutte le taglie, mentre mancava una zona distinta, per chi sente l’esigenza di far giocare il proprio amico a quattro zampe soltanto con altri cani della stessa taglia. L’Amministrazione comunale è venuta incontro a questa richiesta sottolineata da più proprietari e associazioni. Un gesto di sensibilità per chi desidera portare il cane in un luogo dove possa socializzare serenamente, secondo la propria indole.













Uno spazio diviso per la socializzazione dei cani grandi da una parte e di quelli piccoli dall’altra. Riapre l’area cani di via Di Vittorio dopo che, su richiesta di numerosi proprietari e alcune associazioni cinofile, lo spazio è stato diviso in due. La parte con ingresso da via Togliatti è per i cani di grossa taglia, mentre l'ingresso da via Luna e Sole è destinato ai piccoli cani. La nuova divisione consentirà a tutti i proprietari, e ai loro animali, di godere dell’area in tutta sicurezza. I due settori sono ora separati da una recinzione, ognuno di essi dispone di un accesso autonomo e sono entrambi attrezzati con punto idrico per l’abbeveramento degli animali.Oggi sono state ultimate anche le piccole opere di finitura ed è stata tagliata l’erba.La compagnia Barracellare provvederà all'apertura e alla chiusura dei due cancelli con orari che vanno dalle 8.30 alle 20.30 circa.