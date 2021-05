Giornata mondiale della croce rossa, la bandiera è da oggi anche a Villa Devoto

La bandiera della Croce Rossa è da stamane anche a Villa Devoto, issata per celebrare anche in Sardegna, in modo ufficiale, la Giornata Mondiale della Croce Rossa nell’anniversario della nascita del suo fondatore, il Nobel per la pace Jean Henry Dunant.Una breve cerimonia ha consentito al Presidente Christian Solinas e al Presidente Regionale della CRI Sergio Piredda di confermare la forte volontà di collaborazione per affrontare le emergenze sanitarie e sociali in corso.“La presenza della Croce Rossa – ha detto il Presidente Solinas – è preziosa in tutti i momenti di maggiore difficoltà e lo è stata in modo particolare durante la pandemia, con l’opera preziosa dei volontari fin dai primi momenti dell’emergenza”.“Una collaborazione importante per tutto il nostro sistema sanitario – ha proseguito il Presidente – che intendiamo sempre più consolidare e rafforzare, e della quale siamo profondamente grati alla CRI”.La piena disponibilità alla collaborazione con le Istituzioni regionali è stata confermata dal Presidente Piredda, che ha comunicato l’imminente apertura presso la stazione ferroviaria di Cagliari di un centro di screening anticovid nel quale i cittadini potranno sottoporsi gratuitamente al tampone.