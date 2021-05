La Torres torna con un punto pesante da Santa Maria Capua Vetere

Esordio in panchina per Mauro Giorico che guida una Torres in dieci dopo l'espulsione di Vavassori dopo appena 15 minuti. Partita senza esclusione di colpi contro una squadra che, come la Torres, combatte per non retrocedere. Ma, seppure in dieci, è la Torres a passare in vantaggio al 18° del secondo tempo con un gol di Origlio che segna di destro con un bel dagonale. Il Gladiator, in casa, reagisce prontamente e inizia una riconcorsa che finalizza a sei minuti dal termine con un gol di testa di Sall.

Finisce così, 1-1, sul campo di Santa Maria Capua Vetere: la Torres pensa ora alla prossima partita in casa con il Giugliano, ultima in classifica, dove la vittoria sarà d'obbligo.







La Torres torna a Sassari con un punto pesantissimo per la corsa salvezza, oltretutto conquistato contro la pariposizione Gladiator.