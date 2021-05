Partono gli interventi di riqualificazione nelle borgate di Sassari

Sassari. L’Amministrazione comunale ha avviato sei progetti per la riqualificazione degli edifici pubblici nelle borgate della Nurra per un importo complessivo di 2.500.000 di euro di fondi della Rete Metropolitana. L’obiettivo è rendere di nuovo fruibili immobili comunali attualmente in disuso o parzialmente abbandonati.



A Palmadula è già in corso il cantiere per la ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali che ospitavano gli uffici comunali dell’anagrafe e delle Poste Italiane. Il secondo stralcio dei lavori riguarderà la ristrutturazione della restante parte dei locali. È stato già approvato il progetto esecutivo ed è in corso la procedura per l’affidamento dei lavori. L’importo complessivo del finanziamento è di 250mila euro.



A Campanedda gli edifici interessati sono quelli in cui si trovano gli uffici delle Poste Italiane, il circolo e il centro sociale. È stato affidato l’incarico di progettazione per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, per un valore totale dei lavori di 500mila euro.



A Villassunta gli immobili che saranno oggetto di restauro e riqualificazione sono l'ex centro sociale e la ex scuola elementare (dove attualmente ha sede il seggio elettorale e l'ambulatorio medico). Il Comune ha già affidato l’ incarico di progettazione per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo. L’importo del finanziamento è di 350mila euro. Nella borgata di Villassunta inoltre sono quasi terminati i lavori di ristrutturazione riguardanti parte dell’ex centro sociale finanziati con il bilancio partecipativo delle borgate. Sono in fase di completamento anche le operazioni per gli allacci delle utenze Abbanoa ed Enel.



A Tottubella gli interventi riguardano l'ex centro sociale, la ex scuola elementare e l'ex mercato. È stato affidato l’incarico di progettazione per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, per un importo complessivo di 800mila euro.



A La Corte, con 300mila euro a disposizione, sarà rimessa a nuovo l’ex scuola elementare, oggi dismessa. Anche in questo caso è stato affidato l’incarico di progettazione per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo.



Anche a Biancareddu, sempre per 300mila euro, gli interventi riguardano la ex scuola. È stato affidato l’incarico di progettazione per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo.