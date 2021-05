Covid-19. A Sassari calano ancora i positivi: oggi sono 90, 7 in meno dell'ultima rilevazione

SASSARI 10 MAGGIO 2021

Sassari. Secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, a Sassari, oggi, 10 maggio, le persone positive al coronavirus sono 90: sette in meno di quelle registrate il giorno 7; due in meno i ricoverati rispetto allamedesima data,oggi 4. Sono 33 le persone in quarantena.