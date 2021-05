Anas Sardegna. Sulla 131 conclusi gli interventi di pavimentazione tra Sassari e Porto Torres

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ha terminato gli interventi di realizzazione della nuova pavimentazione drenante lungo la carreggiata nord della strada statale 131 “Carlo Felice”, tra Sassari e Porto Torres.



Gli interventi rientrano nel programma di investimenti previsti da Anas per la manutenzione delle pavimentazioni sulla rete stradale sarda e fanno parte di un ampio piano di riqualificazione della statale 131, finalizzato al miglioramento degli standard di sicurezza dell'arteria.



