Commercio carni suine: nuovo regolamento UE mette a rischio numerosi salumifici della Sardegna

Situazione di incertezza con stallo delle esportazioni per molti salumifici sardi che rischiano danni economici a causa delle difficoltà interpretative sulle nuove stringenti normative imposte di recente per contrastare la peste suina africana, per questo motivo il deputato del MoVimento 5 Stelle Alberto Manca ha avanzato un’interrogazione urgente al Ministro della Salute Roberto Speranza e alMinistro per le Politiche Agricole e Forestali Stefano Patuanelli. Il regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2021/605 del 7 aprile 2021 (entrato in vigore il 21 aprile 2021), prevede misure speciali di controllo del virus andando a sostituire la vecchia normativa, seguita dai produttori di salumi e che ora si trovano a dover fare i conti con scorte di prodotti stagionati e ordini inevasi davanti a dubbi interpretativi sui nuovi e pressanti limiti per la commercializzazione. Il regolamento (UE) 2021/605 sembrerebbe fare alcune concessioni importanti ed attese da tempo come la possibilità di esportare con le dovute certificazioni e trattamenti i sottoprodotti di origine suina, ma all'articolo 19, punto 4, lettera A., impone una restrizione inaccettabile per le aziende isolane che hanno già prodotto e preparato i salumi ai sensi della vecchia normativa. Si riscontrano difficoltà interpretative del citato articolo, non è chiaro se sia previsto che i salumi prodotti con carne extraregionale, lavorati in stabilimenti della regione, possano essere esportati senza alcuna certificazione veterinaria o se invece tali prodotti di origine animale debbano essere sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi di cui all’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687. Ci deve essere una interpretazione univoca in merito al fatto che i risultati ottenuti fino al 2019 non rendano più necessaria neanche la certificazione uso export da parte dei Servizi Veterinari o se invece i prodotti sardi facciano parte di quelli di cui all'art. 19, punto 4, lettere A e debbano subire il trattamento inattivante previsto dall’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687.Bisogna fare chiarezza al più presto per dare serenità e ossigeno ad un settore che da ormai 40 anni sopravvive fra le maglie di normative restrittive e asfissianti. “Auspico una interlocuzione con gli organi regionali competentie la redazione di linee guida ministeriali che chiariscano quale debba essere il modus operandi sia degli operatori del settore alimentare che degli organi deputati al controllo–afferma il deputato Alberto Manca-. La Sardegna ha atteso per molti anni la fine di un embargo su questi prodotti e adesso non può più aspettare! Ci vuole chiarezza e rapidità.”