Hub Sassari Promocamera: le categorie convocate per la vaccinazione dalla ASSL Sassari

Sassari. La Direzione della ASSL Sassari comunica il nuovo calendario vaccinale dell’Hub di Sassari, allestito presso la Promocamera (Predda Niedda - Strada 1), a partire da giovedì 13 maggio 2021.



Il nuovo calendario è rivolto ai cittadini residenti o stabilmente domiciliati nei seguenti Comuni del Distretto di Sassari: Sassari, Martis, Tergu, Bulzi, Cargeghe, Muros, Laerru, Erula, Sedini, Codrongianos, Florinas, Viddalba, Chiaramonti, Stintino, Nulvi, Osilo, Santa Maria Coghinas, Tissi, Perfugas, Usini, Valledoria e Ploaghe.



Il calendario della convocazione.



GIOVEDÌ 13 MAGGIO 2021 – Comuni di MARTIS, TERGU, BULZI, CARGEGHE, MUROS, LAERRU, ERULA, SEDINI, CODRONGIANOS, FLORINAS, VIDDALBA, CHIARAMONTI, STINTINO



- Dalle ore 9 alle ore 10 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid 19 i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nei Comuni di Martis e Tergu con più di 60 anni già compiuti;



- Dalle ore 10 alle ore 11 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid 19 i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nei Comuni di Bulzi e Cargeghe con più di 60 anni già compiuti;



- Dalle ore 11 alle ore 12 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid 19 i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nei Comuni di Muros e Laerru con più di 60 anni già compiuti;



- Dalle ore 12 alle ore 13 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid 19 i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nei Comuni di Erula e Sedini con più di 60 anni già compiuti;



- Dalle ore 14 alle ore 15 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid 19 i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Codrongianos con più di 60 anni già compiuti;



- Dalle ore 15 alle ore 16 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid 19 i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Florinas con più di 60 anni già compiuti;



- Dalle ore 16 alle ore 17 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid 19 i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Viddalba con più di 60 anni già compiuti;



- Dalle ore 17 alle ore 18 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid 19 i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Chiaramonti con più di 60 anni già compiuti;



- Dalle ore 18 alle ore 19 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid 19 i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Stintino con più di 60 anni già compiuti;





VENERDÌ 14 MAGGIO 2021 – Comune di SASSARI, cittadini nati nel 1952



- Dalle ore 9 alle ore 11 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari nati nei mesi di gennaio e febbraio del 1952;



- Dalle ore 11 alle ore 12 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari nati nei mesi di marzo e aprile del 1952;



- Dalle ore 12 alle ore 14 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari nati nei mesi di maggio e giugno del 1952;



- Dalle ore 14 alle ore 16 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari nati nei mesi di luglio e agosto del 1952;



- Dalle ore 16 alle ore 17 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari nati nei mesi di settembre e ottobre del 1952;



- Dalle ore 17 alle ore 19 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari nati nei mesi di novembre e dicembre del 1952;





SABATO 15 MAGGIO 2021 – Comune di SASSARI, cittadini nati nel 1953



- Dalle ore 9 alle ore 11 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari nati nei mesi di gennaio e febbraio del 1953;



- Dalle ore 11 alle ore 12 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari nati nei mesi di marzo e aprile del 1953;



- Dalle ore 12 alle ore 14 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari nati nei mesi di maggio e giugno del 1953;



- Dalle ore 14 alle ore 16 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari nati nei mesi di luglio e agosto del 1953;



- Dalle ore 16 alle ore 17 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari nati nei mesi di settembre e ottobre del 1953;



- Dalle ore 17 alle ore 19 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari nati nei mesi di novembre e dicembre del 1953;





DOMENICA 16 MAGGIO 2021 – Comuni di NULVI, OSILO, SANTA MARIA COGHINAS, TISSI, PERFUGAS, USINI



- Dalle ore 9 alle ore 10 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Nulvi con più di 65 anni già compiuti;



- Dalle ore 10 alle ore 11 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Nulvi con più di 60 anni già compiuti;



- Dalle ore 11 alle ore 12 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Osilo con più di 65 anni già compiuti;



- Dalle ore 12 alle ore 13 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Osilo con più di 60 anni già compiuti;



- Dalle ore 13 alle ore 14 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Santa Maria Coghinas con più di 60 anni già compiuti;



- Dalle ore 14 alle ore 15 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Tissi con più di 60 anni già compiuti;



- Dalle ore 16 alle ore 17 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Perfugas con più di 60 anni già compiuti;



- Dalle ore 17 alle ore 18 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Usini con più di 65 anni già compiuti;



- Dalle ore 18 alle ore 19 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Usini con più di 60 anni già compiuti;





LUNEDÌ 17 MAGGIO 2021 – Comune di SASSARI, cittadini nati nel 1954



- Dalle ore 9 alle ore 11 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari nati nei mesi di gennaio e febbraio del 1954;



- Dalle ore 11 alle ore 12 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari nati nei mesi di marzo e aprile del 1954;



- Dalle ore 12 alle ore 14 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari nati nei mesi di maggio e giugno del 1954;



- Dalle ore 14 alle ore 16 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari nati nei mesi di luglio e agosto del 1954;



- Dalle ore 16 alle ore 17 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari nati nei mesi di settembre e ottobre del 1954;



- Dalle ore 17 alle ore 19 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Sassari nati nei mesi di novembre e dicembre del 1954;





MARTEDÌ 18 MAGGIO 2021 – Comuni di VALLEDORIA, PLOAGHE



- Dalle ore 9 alle ore 11 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Valledoria nati nel 1952, 1953, 1954;



- Dalle ore 11 alle ore 12 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Valledoria nati nel 1955, 1956, 1957;



- Dalle ore 12 alle ore 14 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Valledoria nati nel 1958, 1959, 1960, 1961;



- Dalle ore 14 alle ore 16 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Ploaghe nati nel 1952, 1953, 1954;



- Dalle ore 16 alle ore 17 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Ploaghe nati nel 1955, 1956, 1957;



- Dalle ore 17 alle ore 19 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Comune di Ploaghe nati nel 1958, 1959, 1960, 1961;





Per ricevere la somministrazione del vaccino anti Covid-19, i cittadini sopraindicati dovranno presentarsi presso il centro vaccinale di Sassari muniti di tessera sanitaria e documento di identità.



Per evitare attese o assembramenti, è chiesto a tutti i cittadini appartenenti a questa specifica categoria di rispettare gli orari indicati.



La ASSL Sassari ricorda che i sistemi di convocazione presso gli Hub distrettuali di riferimento (attraverso la piattaforma Cup, tramite comunicati stampa, con telefonata diretta e attraverso il proprio medico di famiglia) sono tra loro integrati. Per questo resta sempre valida la possibilità di manifestare la propria adesione alla campagna vaccinale tramite registrazione sul portale dedicato.



Si aggiunge che i cittadini over 80, i cittadini over 70, le persone assistite estremamente vulnerabili (come da indicazioni regionali www.sardegnasalute.it), le persone assistite con gravi disabilità (come da indicazioni regionali www.sardegnasalute.it) i familiari conviventi e i caregivers (come da indicazioni regionali www.sardegnasalute.it) che, per qualsiasi motivo, non avessero ancora ricevuto la somministrazione del vaccino anti-Covid 19 possono sempre contattare il proprio medico di famiglia o recarsi direttamente presso gli Hub vaccinali ASSL Sassari più vicini, senza alcuna prenotazione.



I cittadini appartenenti alle categorie appena indicate (over 80, estremamente vulnerabili e con gravi disabilità) possono anche aderire tramite il Portale di adesione alla campagna di vaccinazione anti-COVID-19 della Regione Sardegna tramite registrazione sul portale dedicato.