Muay Thai Sassari, Jessica Meloni e Matteo Dore campioni regionali

Dopo quasi un anno di assenza dal ring e di stop dovuto alla pandemia, nei giorni scorsi a Sassari la Muay thai sarda è tornata protagonista. E con l'Arte dei re sono tornati anche i campioni sassaresi, Jessica Meloni e Matteo Dore, che hanno portato a casa il titolo regionale.L'occasione di questo ritorno l'ha offerta il Fight club championship 7 che ha ospitato le finali dei campionati regionali di Muay thai e Kick boxing. La location ideale dei giochi, organizzati da Angelo Tarantini e Vincenzo Casu sotto l'egida della Federkombat, è stato il Tarantini Fight club di via Venezia.I due campioni sassaresi hanno dominato i loro rispettivi incontri.Matteo Dore, categoria juniores, era opposto a Mario Becciu nei 63,5 kg. Il giovane atleta della Tarantini si è imposto al terzo round. Con una potente ginocchiata al viso inferta all'avversario Dore ha fatto suo il match a seguito dell'intervento del medico che ha decretato lo stop dell'incontro.Jessica Meloni nel K1 prima serie ha avuto la meglio su Giulia Mulas (Chang Peuk). Per la sassarese una performance eccezionale, premiata con un verdetto unanime da parte dei giudici.Da segnalare il grande sforzo organizzativo messo in campo dalla Federazione, guidata da Massimo Casula, che ha consentito la ripresa in sicurezza degli incontri sul ring. Grazie a questo impegno, sono stati tanti anche i bambini che sono stati coinvolti sul tatami di via Venezia.Il prossimo appuntamento in programma vedrà gli atleti del team Tarantini impegnati ai campionati nazionali di Muay thai in programma a Roma nel mese di giugno.