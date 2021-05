Manutenzione elettrodomestici: secondo quali criteri eseguirla?

A tutti è capitato di chiedersi, in presenza di un elettrodomestico rotto, se valga la pena aggiustarlo oppure comprarne uno nuovo. In questa guida illustreremo quale di queste due scelte sia più vantaggiosa e perché.



Manutenzione elettrodomestici: riparare o sostituire?

Se l'elettrodomestico che possedete non dispone più di una garanzia, è bene valutare la sua età e se la sua riparazione ha un costo maggiore rispetto all'acquisto di un prodotto totalmente nuovo.



Manutenzioni elettrodomestici: la fascia e la spesa iniziale

Per quanto riguarda la spesa iniziale, per i prodotti appartenenti alla fascia alta, vale sempre la pena effettuare una riparazione, anche se costosa.



Manutenzione elettrodomestici: quando conviene

Partendo dal presupposto che riparare gli elettrodomestici aiuta ad abbassare gli sprechi e a ridurre le emissioni tossiche nell'ambiente, questa scelta può essere presa valutando diversi criteri.



1) Valutare l'elettrodomestico nel suo insieme

Se, invece, il vostro elettrodomestico presenta solo un piccolo problema, è meglio aggiustarlo, piuttosto che sostituirlo con uno più nuovo.



2) Valutare la riparazione

Se non siete capaci di aggiustare un elettrodomestico in maniera fai-da-te, è meglio contattare dei professionisti e dunque l'assistenza, il che richiederà una spesa. Per questo, se il quantitativo di denaro che useremo per pagare un esperto è maggiore rispetto all'acquisto di un elettrodomestico nuovo, è meglio optare per la seconda scelta. L'opzione migliore è sempre quella di richiedere un preventivo iniziale, per poter valutare bene tutte le condizioni.



3) Valutare l'obsolescenza programmata

