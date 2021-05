Sassari Estate 2021: il Comune invita a presentare proposte di eventi e manifestazioni

L’organizzazione degli spettacoli non comporterà alcun ulteriore costo a carico dell’Amministrazione Comunale, a parte quelli previsti per i servizi offerti a supporto delle manifestazioni approvate.

Le proposte dovranno essere trasmesse via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.sassari.it a partire dal giorno di pubblicazione dell’avviso e fino al giorno 23 maggio 2021.

Eventuali richieste pervenute successivamente alla data prevista saranno valutate e ammesse solo in presenza di date disponibili nel calendario e fino a completamento dello stesso.





E' stato pubblicato sul sito del Comune di Sassari l'invito a presentare proposte di eventi e manifestazioni culturali per la realizzazione del calendario SASSARI ESTATE 2021 di Teatro – Danza - Musica – Cinema – Arti Figurative e Visive che si svolgerà in spazi all'aperto dal 21 giugno al 10 settembre 2021.L’invito è rivolto agli operatori culturali dell’area delle arti performative e delle varie discipline, allo scopo di promuovere e valorizzare il ruolo dell’attività culturale cittadina e di incentivare l’offerta di eventi e spettacoli quale valore aggiunto in termini di visibilità, vivibilità e benessere sociale.Per la realizzzione degli eventi l’Amministrazione Comunale concederà, in uso temporaneo ed a titolo gratuito, i seguenti spazi: Piazza Monica Moretti, Cortile Istituto Comprensivo "S. Farina - San Giuseppe" (Ex Scuola media n.2), Piazzetta I.T.C. Devilla, Spazio Cortile EX-MA, Giardini “Maria Carta” di via Venezia, Parco della Solidarietà di Li Punti Giardini Pubblici parte bassa