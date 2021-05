I Carabinieri di Sassari arrestano un nigeriano: pesante l'accusa, è lui il violentatore seriale

Sassari. Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Sezione radiomobile del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Sassari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di K.B., nigeriano classe ’89.

L’arrestato è lo stesso che aveva aggredito due donne alcuni giorni fa e che lo scorso 29 aprile aveva tentato di violentare, in centro storico a Sassari, una donna mentre andava al lavoro, di mattina presto.

La donna, che si era accorta di essere seguita,era stata improvvisamente raggiunta dall'uomo che la bloccava contro un muro cercando poi di palpeggiarla.

Solo l’intervento di alcuni residenti allarmati metteva in fuga il malfattore che si dileguava nelle vie vicime.

La fuga non ha però impedito ai Carabinieri di individuare l'uomo.

I militari della Compagnia hanno avviato le indagini subito dopo la prima aggressione, raccogliendo denunce e testimonianze ed esaminando le registrazioni di vari impianti di videosorveglianza, così da ricostruire in modo certo i movimenti dell’aggressore e la dinamica generale dei fatti.

L’attività svolta è stata compendiata in un’informativa del Nucleo operativo radiomobile dei Carabinieri di Sassari che ha abbracciato in un’analisi complessiva i vari episodi verificatisi a Sassari, dei quali lo stesso K.B.. si era reso protagonista, con un approfondimento del modus operandi e della serialità delle aggressioni.

Il grave quadro probatorio ricostruito dai militari dell'Arma ha convinto la Procura di Sassari ad avanzare una richiesta di misura cautelare in carcere a carico del nigeriano.

L’attività della Compagnia Carabinieri di Sassari ha in definitiva sugellato l’inizio e la fine delle indagini complessive sugli episodi di violenza, culminate nella carcerazione del presunto responsabile.