Sassari Estate 2021, online l'invito a presentare proposte di eventi e manifestazioni culturali

Sul sito www.comune.sassari.it è stato pubblicato l'invito a presentare proposte di eventi e manifestazioni culturali per la realizzazione del calendario Sassari Estate 2021. Il Comune di Sassari intende promuovere un programma con una serie di iniziative da realizzare durante il periodo estivo, dal 21 giugno al 10 settembre. L’invito è rivolto agli operatori culturali dell’area delle arti performative declinate nelle varie discipline, allo scopo di valorizzare il ruolo dell’attività culturale cittadina e allo stesso tempo di incentivare l’offerta di eventi e spettacoli quale valore aggiunto in termini di visibilità, vivibilità e benessere sociale.Gli spazi all'aperto concessi dall'Amministrazione comunale a titolo gratuito sono piazza Monica Moretti, il cortile dell'Istituto comprensivo "S. Farina - San Giuseppe" (ex scuola media n. 2), la piazzetta dell’I.T.C. Devilla, lo spazio cortile EX-MA, il parco di via Venezia, il parco di Li Punti e i giardini pubblici.I progetti presentati dovranno prevedere la realizzazione di spettacoli di diversa natura (cinema, teatro, musica, iniziative a tema letterario, animazione per bambini e performance di artisti), da tenersi con ingresso libero o a pagamento. Il soggetto proponente potrà richiedere l’utilizzo di ulteriori spazi, se funzionali a una integrazione dell’offerta culturale.Le proposte potranno essere trasmesse via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.sassari.it fino al 23 maggio. Eventuali richieste pervenute successivamente alla data prevista saranno valutate e ammesse solo in presenza di date disponibili nel calendario e fino a completamento dello stesso.