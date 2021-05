Indagine Codacons. In Sardegna prezzi hotel e case vacanza in forte crescita,voli ancora convenienti

Gallipoli da 105 a 280







Prezzi dei voli ancora convenienti, ma tariffe di hotel e case vacanza in forte crescita, con alcune località che registrano già un boom di prenotazioni, e Porto Cervo che risulta la meta più costosa dove soggiornare. Lo afferma il Codacons, che ha svolto una indagine sui costi delle vacanze estive 2021 sul fronte di tariffe aeree e prezzi di hotel e appartamenti, mettendo a confronto le principali destinazioni turistiche italiane ed estere, ipotizzando uno scenario privo di restrizioni e limiti ai viaggi.Per un volo a/r in pieno agosto (periodo 9-16 agosto) i prezzi praticati da compagnie aeree e agenzie di viaggi online risultano al momento particolarmente convenienti – spiega il Codacons – Ad esempio chi vuole raggiungere il Salento in aereo atterrando all’aeroporto di Brindisi, acquistando oggi il biglietto (e accettando di partire anche in orari particolarmente scomodi) trova biglietti da 28 euro viaggiando da Roma e da 49 euro da Milano. Per arrivare a Palermo i biglietti partono da 46 euro, mentre più costosi risultano i voli per la Sardegna (218 euro Roma-Olbia, 128 euro Roma-Alghero), ma si risparmia se si parte da Milano (da 86 euro il volo per Alghero, da 78 quello per Olbia).Volare su Santorini costa 109 euro partendo da Milano, mentre più costoso risulta il biglietto per Mykonos (205 euro da Roma); per Palma di Maiorca bastano appena 59 euro viaggiando da Milano, 102 euro per raggiungere Spalato da Roma e 215 euro per arrivare a Gran Canaria.La situazione si inverte però se si analizzano i costi di hotel, appartamenti e case vacanza: cercando online una sistemazione nelle varie località prese ad esame, i vari siti di prenotazione informano dell’elevata richiesta per il periodo prescelto, con alcune destinazioni che registrano già oggi il 90% delle camere prenotate nel periodo 9-16 agosto.Dall’indagine del Codacons emerge così che la località più cara dove soggiornare resta Porto Cervo, dove per una settimana in hotel in camera doppia si spendono da un minimo di 1.534 euro a un massimo di 14.962 euro, mentre un appartamento o una casa vacanza per due persone (non di lusso) costa in media tra i 300 e i 700 euro a notte. La destinazione più economica è Djerba (Tunisia): qui un soggiorno di una settimana in albergo parte da un minimo di 105 euro per arrivare ad un massimo di 2.050 euro, mentre il costo medio di una notte in appartamento è compreso tra i 30 e i 120 euro.Tra le mete italiane risulta richiestissima Gallipoli: da 1.067 a 2.216 euro una settimana in hotel, tra 105 e 280 euro il costo medio a notte in casa-vacanza.Di seguito i dati emersi dall’indagine Codacons:Roma-Gran Canaria da 215 euro a 782 euroRoma-Santorini da 187 euro a 246 euroMilano-Santorini da 109 a 138 euroMilano-Mykonos da 218 a 290 euroRoma-Mykonos da 205 a 267 euroRoma-Spalato da 102 a 256 euroMilano-Spalato 115 euroRoma-Tunisi da 242 a 316 euroMilano-Tunisi 243 euroMilano-Palma di Maiorca da 59 a 98 euroRoma-Palma di Maiorca da 204 a 276 euroMilano-Palermo da 66 euroRoma-Palermo da 46 euroRoma-Brindisi da 28 euroMilano-Brindisi da 49 euroGran Canaria da 300 a 1.400 euroSantorini da 350 a 9700 euroMykonos da 914 euro a 8300 euroIsola di Havr da 251 a 4.568 euroDjerba da 105 a 2.050 euroPalma di Maiorca da 756 euro a 3530 euroCefalù da 769 a 4.970 euroGallipoli da 1.067 a 2.216 euroGran Canaria da 50 a 150 euroSantorini da 90 a 320 euroMykonos da 155 a 358 al giornoIsola di Havr da 50 a 150 euroDjerba da 30 a 120 euroPalma di Maiorca da 100 a 260 euroCefalù da 90 a 206 euro