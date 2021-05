Castelsardo: nuove apparecchiature per il serbatoio di Monte Marina

Al termine dell’intervento nel serbatoio di Monte La Marina le squadre di Abbanoa saranno mobilitate per eseguire le manovre di riavvio dell’impianto. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.





Domani, martedì 18 maggio 2021, a Castelsardo i tecnici di Abbanoa eseguiranno un importante intervento di efficientamento e manutenzione straordinaria del serbatoio di Monte La Marina. Nel dettaglio saranno installate nuove apparecchiature e sostituite alcune condotte interne all’impianto. A beneficiarne sarà l’intero sistema idrico al servizio delle utenze.I lavori saranno eseguiti a partire dalle 8 e conclusi in giornata: si potranno verificare cali di pressione e temporanee interruzioni in base all’abbassamento dei livelli nelle vasche d’accumulo del serbatoio. I disservizi non riguarderanno il centro storico che è alimentato dal serbatoio del Castello.