Coldiretti Sardegna. Un webinar per conoscere le opportunità finanziarie per l'export

A introdurre i lavori il delegato regionale dei Giovani Frediano Mura: “l’export è una grande opportunità per le aziende agricole che possono beneficiare anche di importanti sostegni. Ma occorre conoscere quelle adatte alla propria azienda. Questo è l’obiettivo di questo nuovo incontro dell’Aratro ed è per questo che abbiamo invitato Massimo Cugusi, un consulente, esperto conoscitore dei mercati esteri”.















Finanziamenti a fondo perduto e a tasso agevolato. Sono le opportunità a cui possono attingere le aziende agricole che intendono affacciarsi per la prima volta o rafforzare la propria dimensione internazionale attraverso una presenza diretta a Dubai o in altri mercati esteri.Sarà l’argomento del nuovo appuntamento dell’Aratro, la rubrica online del movimento dei Giovani di Coldiretti Sardegna che si terrà giovedì 20 alle ore 11.30 e che si potrà seguire in diretta dalla pagina facebook Coldiretti Giovani Impresa Sardegna e nelle pagine social di Matex che lo trasmetterà in differita anche nel canale 272 del digitale terrestre.L’Aratro ospiterà il consulente del settore Massimo Cugusi che presenterà gli incentivi e le finalità di cui possono beneficiare le aziende agricole e le opportunità date dai diversi mercati.