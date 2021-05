Bronzo per il sassarese Simone Vincenzo Piroddu ai Campionati Europei Under 23 di Lotta Stile Libero

Sassari. Questo Europeo per l’azzurro Sassarese Simone Vincenzo Piroddu è stata una grande impresa, ha combattuto con avversari di grande valore e Simone non è stato da meno, ha dimostrato di essere all’altezza degli altri grandi europei, ha iniziato con lo sconfiggere nel primo combattimento l’Ungherese Richard Lajos Racz, nel secondo incontro l’Armeno Karen Zurabyan, perde poi nel terzo combattimento di semifinale contro l’azerbaigiano Aliabbas Rzazade. Nella finale per conquistare la medaglia di bronzo, Simone ha sconfitto ai punti il bravissimo Turco Hafiz Can Hasdemir. Quella di Simone è stata la prima Medaglia di Bronzo per l’Italia a questo campionato Europeo. I prossimi appuntamenti internazionali di Simone saranno il Campionato Europeo Juniores e Campionato del Mondo Juniores.