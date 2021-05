Mercati finanziari: l'importanza di monitorare la volatilità con l'indicatore ATR

Lo studio della volatilità è uno dei pilastri dell’analisi tecnica, insieme al monitoraggio dei volumi di scambio e delle tendenze, inoltre è un aspetto essenziale anche per svolgere analisi fondamentali più accurate. Osservare e interpretare questa variabile in modo corretto non è semplice, tuttavia esistono strumenti e tecniche che aiutano a creare regole ben definite per l'analisi della volatilità nell’ambito finanziario.



Come funziona l’indicatore ATR per l’analisi della volatilità

L’indicatore ATR serve per l’impostazione degli ordini automatici di vendita, oppure per comprendere in quale momento aprire o chiudere una posizione, considerando quali sono i propri obiettivi e il tipo di volatilità ricercata. Una maggiore volatilità, infatti, si adatta meglio ai trader che vogliono assumere un profilo di rischio più elevato, per cercare di ottenere rendimenti più alti sfruttando le fluttuazioni del prezzo. Al contrario, un investitore più prudente tenderà a scegliere i periodi in cui la quotazione è più stabile, per adottare un approccio rischio/rendimento più cauto.



Altri indicatori utili per lo studio della volatilità

Nonostante laregistrata in queste settimane sui mercati finanziari, con gli indici VIX e VSTOXX ai minimi per quanto riguarda la borsa USA e quelle europee, movimenti considerevoli come quelli messi a segno darafforzano l’attenzione sull’importanza dello studio di questo parametro. In generale, la situazione rimane piuttosto stabile e calma in questo momento, tuttavia non mancano fluttuazioni anche molto elevate in diversi settori e asset.Per misurare la volatilità degli asset finanziari e dei mercati uno strumento molto utile è l', Average True Range, utilizzato da tantissimi trader professionisti per ottimizzare le valutazioni di analisi tecnica. D’accordo con quanto spiegato in questa guida sull’ indicatore trading “ATR” pubblicata sul sito specializzatol’Average True Range fornisce indicazioni importanti sui, per aiutare i trader nel posizionamento dei parametri di stop loss.Il suo funzionamento si basa su unachiamata appunto true range, attraverso la quale l’indicatore calcola le fluttuazioni dell’asset e: nel primo caso mostra un aumento della volatilità, nel secondo invece una riduzione. L’ATR usa come riferimenti alcune metriche, tra cui i valori massimi e minimi rilevati in un determinato periodo di tempo in confronto alla performance riscontrata in quello precedente, mentre sul grafico appare come una linea di colore blu.Ovviamente l’ATR non è l’unico indicatore per misurare la volatilità di mercati e asset, infatti esistono altri strumenti importanti che bisogna conoscere per eseguire un’analisi tecnica ottimale. Uno dei più apprezzati insieme all’Average True Range sono le, un sistema composto da tre linee che tracciano i movimenti dei prezzi in base a un periodo di tempo prestabilito. La linea centrale è appunto la, mentre quella superiore e inferiore considerano una deviazione standard del prezzo.Se le bande di Bollinger sono ravvicinate significa che la volatilità nell’intervallo di tempo osservato è bassa, altrimenti più sono distanti maggiore saranno le fluttuazioni della quotazione dell’asset monitorato. Le due linee aiutano i trader a individuare i movimenti dei prezzi quando si trovano nelle vicinanze di supporti e resistenze, allo scopo diquando ad esempio l’andamento del prezzo rompe una fase di consolidamento.Un indicatore meno noto, ma altrettanto efficace per un’analisi tecnica ancora più minuziosa, è l’, Relative Volatility Index. Questo strumento è, con il quale è possibile studiare due aspetti particolari della volatilità, l’intensità e la direzione, con applicazioni soprattutto nel trading di breve periodo. Altrettanto vale per un oscillatore molto simile, l’o Relative Strenght Index, in cui a differenza dell’RVI la formula di calcolo prevede l’utilizzo dei prezzi di chiusura.Indicatori e oscillatori sono indispensabili per misurare la volatilità e ottenere informazioni essenziali per pianificare strategie operative di trading, ottenendoper rilevare opportunità e rischi negli investimenti finanziari. La stabilità e l’instabilità sono due condizioni che possono essere positive o negative per il trader, a seconda del tipo di operazione da effettuare e del profilo di rischio, quindi bisogna saper usare correttamente gli strumenti tecnici, al fine die imparare a investire anche in scenari complessi.