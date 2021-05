Comune di Sassari. Sulla Buddi Buddi una condotta per la raccolta delle acque

Il cantiere, salvo contrattempi, avrà una durata di circa 20 giorni, e costerà 38mila euro. L'impresa esecutrice è il Consorzio Galileo Scarl, titolare dell'accordo quadro. Non sono previste modifiche alla viabilità.













Lungo la Buddi Buddi, per circa 130 metri, il Settore Infrastrutture della Mobilità del Comune di Sassari ha avviato i lavori per la posa di una condotta necessaria per scaricare le acque della strada nel rio Gabaru. Si tratta di opere fondamentali per convogliare le acque meteoriche raccolte da un tratto della Buddi Buddi, verso il torrente. Saranno realizzati due pozzetti ispezionabili e carrabili così da facilitarne le operazioni di verifica e pulizia.