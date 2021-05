Domani al Liceo “Mario Paglietti” di Porto Torres si conclude il progetto “L’ARCHÈ DELLA PHYSIS”

Domani 21 maggio alle ore 11:00 presso il Liceo “Mario Paglietti” di Porto Torres, in via Bernini 8, si terrà l’evento conclusivo del progetto interdisciplinare “L’ARCHÈ DELLA PHYSIS” realizzato da un gruppo di venti alunni del secondo biennio del Liceo Scientifico e Linguistico di Porto Torres.Questo progetto nasce dal desiderio di approfondire le tematiche di interesse comune tra la filosofia e le discipline scientifiche, a partire dai filosofi della Grecia antica che ricercavano un’unica sapienza. Così, leggendo Eraclito e Anassimandro, Pitagora e Democrito gli studenti hanno riflettuto sui concetti di numero, materia, evoluzione e divenire in un costante confronto con la fisica, la matematica e la biologia contemporanee.Accompagnati nel loro lavoro da un ristretto staff di docenti con funzione di tutor-facilitatori, i ragazzi hanno lavorato autonomamente curando tutte le fasi dell’attività, sia quelle relative alla documentazione scientifica e all’elaborazione in forma multimediale dei contenuti, sia nell’organizzazione e nella promozione pubblica dell’incontro finale (creazione logo, locandina, elaborazioni grafiche multimediali, divulgazione sui social-networks, relazioni esterne e con gli organi d’informazione).L’evento sarà trasmesso sul Canale Youtube dell’Istituto e gli studenti coinvolti nel progetto risponderanno alle domande e alle curiosità presentate dal pubblico.