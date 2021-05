Il pilota sassarese Omar Magliona a Sarnano per il 30° Trofeo Scarfiotti in CIVM

Sassari. Omar Magliona sarà impegnato al 30° Trofeo Lodovico Scarfiotti, primo round del Campionato Italiano Velocità Montagna 2021 a Sarnano dal 21 al 23 maggio. Il pilota sardo nove volte campione italiano Prototipi CN ed E2SC è iscritto con i colori della scuderia CST Sport in classe E2SC 2000 con l'Osella Pa2000 Honda gommata Pirelli e preparata dal team SaMo Competition. Dopo le verifiche di venerdì, da sabato mattina le due prove ufficiali della salita maceratese, con start a Sarnano lungo i 9977 metri del tracciato (un chilometro più lungo rispetto al recente passato) fino alle vette del Sassotetto, 783 metri più in alto. La gara in salita unica scatterà domenica alle 9.00 con diretta streaming sulla pagina facebook del CIVM e in differita televisiva alle 17.30 su Aci Sport Tv (canale 228 di Sky), il nuovo network voluto dalla Federazione Italiana che promuove il Tricolore.



Magliona commenta alla vigilia: “Saremo costretti a utilizzare i dati raccolti in passato, visto che purtroppo ci presentiamo alla prima di campionato senza aver percorso neppure un metro di salita. Per varie vicissitudini non abbiamo potuto testare nelle due gare di Trofeo italiano che avevamo programmato nei mesi scorsi. Le novità da provare e verificare, tra auto e percorso, sono diverse, solo dopo le prove potremo farci un'idea e pianificare la strategia di gara. Come sempre metteremo in campo tutto l'impegno e la serietà che hanno contraddistinto il nostro operato in tanti anni di esperienza nel Tricolore”.