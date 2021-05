Tempio Pausania passata al setaccio dai Carabinieri: quattro le persone denunciate

Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando provinciale di Sassari, i Carabinieri della Compagnia di Tempio Pausania hanno effettuato minuziose verifiche per le strade della città.

I militari sono stati impegnati in controlli volti al contrasto dell’illegalità diffusa. Quattro le persone denunciate. Durante le operazioni i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno denunciato un 55enne per ricettazione e commercio di abiti contraffatti. L'uomo, già noto alle forze dell’ordine, nel corso di un controllo alla circolazione stradale è stato trovato in possesso di ben 14 capi contraffatti, pronti alla vendita. Denunciato anche un 49enne, già noto alle forze dell’ordine, in quanto trovato alla guida della propria autovettura sotto effetto di sostanze stupefacenti. Anche un 36enne è stato denunciato per droga ai fini di spaccio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, controllato in pieno giorno nelle strade del centro città, è stato trovato in possesso di 6 involucri contenenti marijuana per un peso complessivo di quasi 13 grammi. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare nella sua disponibilità ulteriori 28 grammi della stessa sostanza. Anche un 38enne di Tempio Pausania, già noto alle forze dell’ordine è stato deferito per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Dopo aver notato un assuntore uscire dall’abitazione, i militari di Luogosanto sono entrati nell’abitazione ed hanno sequestrato 122 grammi di marijuana e 120 euro, quale provento dell’attività illecita. Ma i controlli sono continuati anche nei luoghi del centro maggiormente frequentati dai giovanissimi in queste prime giornate di apertura. Cinque le segnalazioni al prefetto per uso personale di sostanza stupefacente, sequestrata marijuana per un peso complessivo di 55 grammi.