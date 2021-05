Al Sassari calcio Latte Dolce il derby cittadino con la Torres

Un gol per tempo e il Sassari Latte Dolce batte la Torres e dà tre punti importanti alla sua classifica. Pierpaolo Garau fra i pali, Alessio Grassi in campo, ai box Sartor Arzu e Pireddu. Fischio di inizio fissato per le 16. Va in scena la stra cittadina sassarese. Il Sassari Latte Dolce sfida la Torres. Primi minuti di studio senza acuti. Cross di Gigi Scotto e conclusione di Dudu Kone con numero uno rossoblù a salvarsi in corner. I biancocelesti si avvicinano con sempre maggiore intensità all’area avversaria. Al 10’ Daniele Bianchi calcia un corner dalla destra: Nicolò Antonelli impatta al meglio, fra sciabola e fioretto, insaccando alle spalle di Doumbouya per l’1-0. La Torres prova a riorganizzarsi. Inizia a piovere sul campo di Sennori. Al 23’Daniele Bianchi pennella da destra, Gigi Scotto arriva puntuale all’appuntamento con il pallone ma il tiro finisce alto sopra la traversa. Ponsat al 29’ prova a sorprendere Pierpaolo Garau, ma il portiere devia in corner: sugli sviluppi la palla finisce sul fondo. Ancora palla per Gigi Scotto, sfera sopra la traversa. Origlio lascia il posto ad Alvarez, abbandonerà poi il campo in barella. Melli prova a incunearsi in area ma Marco Cabeccia chiude e stoppa l’intenzione. La Torres prova a distendersi, e a farsi più intraprendente, ma quasi allo scadere sfruttando una ripartenza Michele Pisanu si presenta davanti alla porta rossoblù: calcia debolmente, para Doumbouya. Fine primo tempo. Giallo per La Vigna. Al 12’ della ripresa Gigi Scotto riceve e calcia, risposta in tutto di Doumbouya. Poco dopo è Alessio Grassi ad impegnare il portiere rossoblù, risultato ancora sulla’1-0 per i padroni di casa. Doppio cambio per mister Giorico. Al 18’ st simil mischi sotto porta ma nessun giocatore della Torres riesce a intervenire e la difesa biancoceleste libera. Giallo per Michele Pisanu. Fabio Fossati getta in mischia Piga e Tuccio. Dentro Tedesco per la Torres. Poi tocca anche a Tony Gianni. Espulso il preparatore dei portieri Simone Deliperi. Al 32’ Dudu Kone diventa spina nel fianco, il portiere torresino sventa la minaccia ma perde di vista il pallone che arriva a Tony Gianni: rasoiata decisa e 2-0. Ammonizione per Tedesco. Dudu Kone per Gigi Scotto, para Doumbouya. In campo Gianmarco Marcangeli e Paolo Palmas. Alvarez esce per infortunio. Ultimi scampoli di gara prima del recupero: 5’. Finisce 2-0.



Sassari Latte Dolce: Garau, Mukaj, Pertica (24’ st Piga), Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Kone (38’ st Marcangeli), Pisanu (27’ st Gianni), Scotto (38’ st Palmas), Calì (24’ st Tuccio), Grassi. A disposizione: Urbietis, Piredda, Patacchiola, Pulina. Allenatore: Fabio Fossati





Torres: Doumbouya, Melli, Bilea, Schiaroli, Pinna, Likaxhu, Ponsant (15’ st Fois), La Vigna, Cristaldi (24’ st Tedesco), Origlio 36’ pt Alvarez, 40’ st Mastromarino), Pinna 15’ st Battista). A disposizione: Frasca, Vavassori, Bianco, Mastromarino, Fadda. Allenatore Mauro Giorico



Arbitro: Bracaccini di Macerata



Guardalinee: Galasso di Torino e Merlino di Asti



Reti: 10’ pt Antonelli (SSLD); 32’ st Gianni (SSLD)