Sassari. Al Canopoleno il progetto di Educazione stradale ed ambientale della scuola primaria

Sul tema ambientale, grazie al contributo di Forestas saranno messe a dimora, negli spazi verdi interni all'istituto di via Luna e Sole, alcune piante che caratterizzano la flora della macchia mediterranea tipica della nostra isola.













Nell'ambito delle attività educative programmate per il corrente anno scolastico e, nello specifico, del Progetto di Educazione stradale “Il buon pedone”, sono previsti il 27 e 28 maggio, due incontri dedicati ad alcune classi della scuola primaria del Canopoleno con l’ACI di Sassari. I temi che saranno oggetto di approfondimento con i giovani allievi saranno quelli relativi all'educazione stradale, sportiva ed ambientale. Nel corso dell'incontro sarà presentata, infatti, un'auto da rally ecologica che di sicuro intercetterà l'interesse degli alunni.“Si tratta di un altro momento di conoscenza e di crescita – spiega il rettore del Canopoleno, Stefano Manca- organizzato dal nostro istituto. In questa occasione l'obiettivo della nostra azione formativa è rivolto alla primaria che ha progettato gli incontri in collaborazione con altri soggetti del nostro territorio. E questa collaborazione, come anche in altre occasioni, rappresenta ancora una volta un valore aggiunto per gli allievi di questa scuola.”